Los trenes vuelven este domingo a Murcia tras cuatro días sin servicio Un joven cruza el paso a nivel de Santiago El Mayor. / Javier Carrión / AGM Adif estima que el coste de la reparación de los daños causados en las vías superará los 650.000 euros EFE Murcia Sábado, 7 octubre 2017, 19:48

El tráfico de trenes en el entorno de la entrada y salida de Murcia capital se restablece mañana tras cuatro días consecutivos cortado, una vez que los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) terminen de reparar hoy los daños causados por jóvenes radicales la madrugada del miércoles.

Tras los destrozos causados en las vías y los sistemas de señalización y seguridad ferroviarias por infiltrados en la protesta por el soterramiento de las vías del tren cuando se cumplían tres semanas ininterrumpidas de movilizaciones para evitar que se haga una pantalla para proteger el tendido provisional previo de raíles, Adif ha informado esta tarde de que mañana circularán todos los trenes habituales, cuyo servicio se presta entretanto en autobuses.

Así ocurre en la línea de cercanías Alicante-Murcia entre Orihuela y la capital murciana; en la de media distancia Cartagena-Murcia desde la estación de Balsicas, en Torre Pacheco, y en la larga distancia entre Cartagena, Lorca y Murcia y Madrid y Barcelona desde los puntos más cercanos a los respectivos destinos.

Adif cifra en más de 650.000 euros los daños causados en las vías por los vándalos

A los costes de mantenimiento para la reparación de todos los desperfectos de los últimos días en instalaciones de seguridad (señales, cables, balizas y circuitos de vía); en vía (traviesas, sujeciones, carriles, aparatos de vía, limpieza de balasto contaminado, etc); y la reparación del paso a nivel, hay que sumar las medidas para limitar la zona de seguridad y dificultar nuevas agresiones a las instalaciones de ferroviarias. Lo primero está ya terminado y por eso se puede restablecer el servicio, lo segundo está todavía terminándose. "No tenemos todavía una cifra exacta para cuantificar los daños, no la tendremos hasta que terminemos con esa segunda parte, pero la estimación es que el gasto superará los 650.000 euros (con IVA)", destacan desde Adif