El tramo bajo tierra del AVE se prolongará en Alcantarilla hasta los 838 metros

Los 29 minutos que permaneció reunido ayer el titular del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, con el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, no solo sirvieron para acabar con una pésima estadística, un cuarto de siglo sin ver a un ministro por el municipio, sino que además trajo consigo una mejora en materia ferroviaria: la prolongación del soterramiento del AVE a su llegada al municipio «la vamos a ampliar en una longitud de 523 metros», anunció De la Serna. Esto supone que el tramo soterrado se prolongará de 315 metros a 838 metros.

En la práctica, esta modificación del estudio informativo de 2012 supondrá que, cuando la alta velocidad llegue procedente de Nonduermas, la estructura de trinchera se convertirá en vías soterradas a su paso por el colegio Jacinto Benavente y el Camino de la Voz Negra hasta llegar al apeadero de Los Romanos. De forma que unos vecinos del barrio de Las Tejeras tendrán soterramiento y otros tendrán que convivir con una estructura similar a un 'cajón de hormigón'.

De la Serna explicó que es inviable ejecutar las vías soterradas por todo el barrio porque «nos encontramos con algunas dificultades desde del punto de vista técnico y situaciones imposibles de resolver desde el punto de vista legal, porque el cruce que hay que hacer en relación a la autovía, obliga a mantener la situación técnica actual de la autovía, por cuestiones legales contempladas en la declaración de impacto ambiental».

De manera que, desde el apeadero de Los Romanos hasta una calle antes de la calle Término, se prolongará la citada estructura, que rechazan los vecinos y la Plataforma El Tren Fuera de Alcantarilla porque tiene una pendiente que arranca con 1 metro y 20 centímetros de altura hasta sobrepasar los 5 metros. La otra mejora que Fomento ha introducido al proyecto afecta al temido cajón de hormigón, cuya anchura se reducirá de 15 a 11 metros, pasando de tres a dos vías. A partir de la calle Término, el AVE saldrá en superficie hasta llegar a la Base Aérea.

«Creo que es una noticia muy favorable, en un proyecto que tenemos que cerrar en los próximos días». El Ministro también aprovechó su visita a Alcantarilla para rescatar del 'sueño de los justos' la ejecución del baipás de Chinchilla, de la línea Madrid-Cartagena, llamado variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo, cuya declaración de impacto ambiental caducó sin que las administraciones moviesen un dedo. «Desde el punto de vista legal, tenemos que llevar a cabo una actualización del estudio informativo a la nueva ley del sector ferroviario y a las nuevas condiciones que se vayan a establecer en la declaración de impacto ambiental». Y aseguró que, esta vez, el baipás «lo queremos hacer de la forma más rápida».

Críticas de la plataforma

El alcalde, Joaquín Buendía, cuyo Grupo Popular estaba sufriendo las críticas de los vecinos de Las Tejeras desde que en el último Pleno votaron en contra de sacar las vías del barrio, apuntaló los anuncios del ministro porque vienen «a impulsar proyectos que son históricos para el municipio» y recordó que la ampliación del soterramiento garantizará el desarrollo urbanístico del municipio en la zona del Camino de La Voz Negra.

Los anuncios de Fomento no templaron los ánimos reivindicativos de la plataforma, que, anoche, se volvió a concentrar en las vías del tren de Las Tejeras. También emitió un comunicado criticando que PSOE y Podemos pidieron al ministro que recibiese a los activistas y vecinos del barrio para escuchar sus reivindicaciones, pero solo recibieron «la callada por respuesta». La plataforma zanjó que las modificaciones del AVE a su paso por Las Tejeras no cambian el «aislamiento» que sufrirá el barrio: «No tenemos información nueva que nos tranquilice, el incremento del soterramiento en dirección a Murcia no impide las barreras».