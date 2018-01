«No hay ni trama ni bloque... no sabemos si bloque de hormigón» El alcantarillero Ginés Jiménez Buendía, exjefe de la Policía Local de Coslada, ayer, mira al cielo a la salida de la Audiencia de Madrid. / EFE Los letrados de la presunta red corrupta en la que se investiga al alcantarillero Ginés Jiménez, exjefe de la Policía Local de Coslada, bromean en el juicio por la 'Operación Bloque' EFE MURCIA Martes, 16 enero 2018, 03:18

Los abogados de la supuesta trama corrupta en la que se investiga al exjefe de la Policía Local de Coslada (Madrid), Ginés Jiménez Buendía, natural de Alcantarilla, tuvieron tiempo ayer hasta de gastar bromas a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid. «No hay ni trama ni bloque... no sabemos si bloque de hormigón o armado», bromeó el letrado Marcos García Montes, que defiende a uno de los policías investigados, y que aseguró que «es una instrucción realizada con los pies» porque «empezó en la Comisaría de San Blas y acabó en la UDYCO central (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) sin que se diera traslado del procedimiento».

Por su parte, el conocido popularmente como 'sheriff de Coslada', al término de la primera vista oral en la que se abordaron las cuestiones previas, declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre la supuesta trama de corrupción policial destapada en 2008 que extorsionaba a dueños de locales. Buendía no quiso hablar por respeto al tribunal. El que sí se pronunció fue Oskar Zéin, abogado del exjefe de la Policía Local de Coslada, quien recordó que hasta mayo de 2012 «había una presunta conexión por presunta asociación ilícita, pero quedó archivada» por sentencia del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid, que ratificó la Audiencia Provincial.

«Ya no hay trama, ya no hay asociación, ya no ha organización. Son hechos absolutamente distantes y distintos para unos y otros», insistió el letrado del alcantarillero Ginés Jiménez Buendía. Además de destacar que los delitos que se imputan a su defendido no tienen relación con los que se imputan al resto de procesados.

Zéin también hizo hincapié en que de los 26 agentes arrestados en mayo de 2008 en la denominada 'Operación Bloque', varios de ellos estuvieron en prisión provisional, pero solo siete van a juicio y «lo hacen diez años después». Precisamente, el letrado Eulogio García, que representa a tres de los policías procesados, también sostuvo que «sí hay una instrucción mala». Calificó las dilaciones indebidas de «indignantes» y de «un fracaso absoluto de la instrucción de la justicia». En la misma línea que el resto de abogados, en alusión a la sentencia de sobreseimiento, defendió que «no hay asociación ilícita, ni extorsión, ni absolutamente nada».

Después de toda una década de instrucción judicial, el juicio se prolongará hasta el próximo 23 de marzo, con varias sesiones cada semana, en las que tendrán que testificar Ginés Jiménez Buendía, su mujer, su hijo, tres ciudadanos rumanos relacionados con la prostitución y seis agentes de Coslada.