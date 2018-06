Trabajadores y usuarios se echan a la calle para pedir «más Cercanías y menos averías»

«Basta ya de deterioro continuo del ferrocarril en la Región». Con este mensaje se manifestaron ayer por las calles del barrio del Carmen, en Murcia, trabajadores de Renfe y Adif, miembros de la Plataforma Pro Soterramiento, el Sindicato de Estudiantes y políticos de PSOE y Podemos junto a cientos de usuarios y vecinos de la Comunidad (con presencia destacada de ciudadanos de Alcantarilla y Totana) que clamaron «por unos trenes dignos» en un recorrido que tuvo como principio y final la Estación del Carmen.

«Más Cercanías, menos averías», exigía el señor del megáfono. «Que no queremos muro», recordaban los 'Viakingos', que no dejaron de animar la marcha y, de paso, centrar sus críticas en el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé. «Más Cercanías y menos policías», pedían algunos manifestantes de la 'Murcia sin muros'. Eso sí, menos policías era difícil que hubiera, porque el millar de manifestantes tampoco requería mayor despliegue (a simple vista) que tres nacionales a pie y algún que otro policía municipal, más los vehículos correspondientes.

00:46 Vídeo.

Aunque la 'Murcia sin muros' estaba muy presente ayer, tatuada incluso en la pierna de algún manifestante, la queja principal de la tarde estaba centrada en el «deplorable estado de los trenes de Cercanías y media distancia en la Región», según Juan José Pérez, presidente del Comité de Empresa de Renfe. «Gracias a nuestro celo profesional, pasajeros y trabajadores viajan seguros; lo que no es seguro es que puedan viajar. Hay pocos trenes, son muy viejos y sufren muchas averías, y hemos llegado a un punto en el que, o se toman otras medidas, o esto se viene abajo», dejó claro Pérez, quien apostó por «electrificar la red ferroviaria de la Región para traer máquinas eléctricas, más modernas», y dejar atrás «los viejos trenes diésel averiados» de más de 30 años. Según Pérez, «los motores fallan constantemente y causamos retrasos imperdonables», por no hablar de los constantes fallos en el aire acondicionado, ahora que empieza a apretar el calor.

Los sindicatos no se fían de «las promesas» que realizó esta semana el presidente de Renfe en su visita a la Región

De hecho, en la resolución adoptada ayer en la reunión de los comités de empresa de Renfe y Adif, un texto que se leyó al final del recorrido, se puso de manifiesto que las nuevas máquinas incorporadas del tipo 594 «tienen un reconocido problema con el aire acondicionado, unas averías que se intensificarán con el calor». Además, «las instalaciones para el mantenimiento de estos vehículos en los talleres de Murcia no están adecuadas para solucionar las constantes averías, por no disponer de medios técnicos ni de recursos necesarios».

La visita que esta semana realizó a la Región de Murcia el presidente de Renfe, Juan Alfaro, en la que anunció diferentes inversiones en la red de Cercanías y máquinas nuevas a partir de 2021, no ha parecido convencer a los trabajadores de la empresa, que piden una «urgentísima renovación de los trenes que están circulando por nuestra Región. El abandono sistemático de inversiones ferroviarias en esta comunidad es histórico». De hecho, piden «hechos reales» porque «ningún responsable del Ministerio de Fomento define qué tipo de trenes van a llegar ni cuándo se van a contratar. No podemos fiarnos de dichas promesas», zanjan los trabajadores. A la cabeza de la manifestación, como Juan José Pérez, estaba el presidente del Comité de Empresa de Adif, José Miguel Celda, quien aseguraba que «tenemos unos trenes que no se merece la Región».

Nada en contra del AVE

Los trabajadores de Adif y Renfe «no tenemos nada en contra del AVE, va a llegar sí o sí, pero hay que actuar en las líneas convencionales. La línea de Alicante ha perdido ya un millón de viajeros. Viajeros que están desesperados porque hay averías todos los días». Nada en contra de la Alta Velocidad, aunque los trabajadores dejan claro en el manifiesto que «es inaceptable que la llegada del AVE suponga la desaparición de los Cercanías entre Murcia y Alicante, que aún transportan tres millones y medio de viajeros anualmente».

De hecho, los comités de empresa de Adif y Renfe van más allá y aseguran que «nos tememos que la llegada del AVE va a suponer la desaparición del servicio entre Murcia y San Isidro-Albatera, y no habrá trenes que discurran entre Beniel, Orihuela y Callosa de Segura».

Con la plana mayor de Podemos Región de Murcia en las primeras posiciones de la protesta, y un buen número de diputados y concejales del PSOE, la manifestación terminó pidiendo a los partidos políticos en la Asamblea «una propuesta de debate sobre el estado del ferrocarril en la Región, del que salga una resolución en la que se fijen las prioridades que son necesarias para su futuro inmediato. En nombre de todos los ferroviarios de la Región de Murcia». También pidieron que «las reivindicaciones sigan en el tiempo hasta que las promesas se conviertan en hechos».

La marcha, además, estuvo secundada por miembros del Sindicato de Estudiantes y, como se había anunciado, por una nutrida representación de la Plataforma Pro Soterramiento que, «como todos los días», acabó la jornada con una nueva protesta «en las vías».