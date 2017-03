El TSJ reprocha al alcalde que llevase las cuentas al Pleno «a sabiendas» de que serían nulas

Traspiés judicial para las arcas municipales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha confirmado el fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena que, en octubre de 2016, declaró la «nulidad radical» de los presupuestos del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que ascendían a 31,6 millones de euros, 300.000 más que los de 2015.

De esta forma, el TSJ vuelve a dar la razón al denunciante, el Partido Popular, que arguyó en su demanda una «vulneración de los derechos fundamentales de los concejales», al no poder acceder a determinados informes que acompañaban algunos aspectos de las cuentas públicas antes de su aprobación inicial en el Pleno. El fallo del TSJ no solo refrenda el varapalo económico al Gobierno local, que conforman independientes y PSOE, sino que además no escatima reproches a la actuación del alcalde, Antonio Léon,

En la sesión plenaria de marras, el PP pidió que se retirara la aprobación de las cuentas municipales, pero el equipo de gobierno no accedió, «lo que invalida cualquier trámite posterior por nulidad de pleno derecho», subraya el fallo.

El juez calificó de «extravagante» mantener ese punto en el orden del día, «no en base a un dictamen o informe jurídico sino a través de una votación», que fue propuesta por el propio el alcalde para decidir la supresión, o no, de ese punto del orden del día. La sentencia también hace referencia a la advertencia que hizo el propio secretario municipal al regidor de que la aprobación sería nula de pleno derecho.

Por ello, el TSJ concluye que el regidor pachequero sometió a votación el acuerdo de incluir en el orden del día dichos presupuestos, «a sabiendas de que la documentación preceptiva no se había remitido a los concejales convocados al Pleno, con la antelación necesaria para garantizar un correcto conocimiento del tema a debatir y una rigurosa formación de su voluntad».

No descarta ir al Supremo

Pese a la rotundidad del fallo, el alcalde aseguró ayer que sigue pensando que «no se vulneró el derecho a la información de los concejales», y remarcó que «los presupuestos de 2016 fueron los más participativos de la historia y se aceptaron muchas propuestas de la oposición». También anunció que el Gobierno local estudiará recurrir el fallo en casación ante el Tribunal Supremo.

Los resultados prácticos de la primera sentencia, dictada por un juzgado de lo Contencioso, se acataron en diciembre de 2016 y desde entonces las cuentas están anuladas. «Solo hubo que transponer las partidas ejecutadas y entró en vigor una prórroga de las cuentas de 2015. No ha cambiado nada en el funcionamiento diario del Ayuntamiento».