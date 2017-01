Los padres llevan calefactores a la guardería municipal de Balsicas debido a la avería de la caldera

Una veintena de padres y madres de la Escuela Infantil Municipal de Balsicas han llevado a lo largo de esta semana aparatos calefactores de sus casas a la guardería para que sus hijos no pasen frío. Al mismo tiempo, han vuelto a reclamar la reparación de la caldera, cuya avería se descubrió la pasada semana. De esta forma, explicó una de las madres, Nuria Gombau, «queremos que nuestros hijos no pasen frío y exigir que la calefacción del centro se ponga en marcha porque, como todo el mundo sabe, las temperaturas están siendo muy bajas».

Las familias piden una solución «urgente» a esta deficiencia, «que consiste en purgar la caldera», explicó Gombau, ya sea a cargo de la empresa concesionaria del servicio (Cativos) o al propio Ayuntamiento. «Nos han dicho desde la empresa que no podían venir los técnicos, pero que lo harán», indicó esta madre. Entretanto, el Gobierno municipal también ha instalado en las aulas radiadores portátiles.

El origen del problema se encuentra en la denuncia pública que el propio Ayuntamiento hizo la pasada semana contra la sociedad gestora, que es responsable también de las escuelas de Torre-Pacheco II y Dolores de Pacheco, a la que acusó de no poner en marcha la calefacción «para chantajear» al Consistorio en relación con una deuda que le reclama por un importe de 60.000 euros.

Purgado de los circuitos

El alcalde, Antonio León, señaló que la Administración local «adquirió entonces el combustible para las tres escuelas infantiles», pero la caldera de Balsicas no se pudo poner en marcha por la falta de purgado de los circuitos. Conscientes del problema, aseguró, «se le ha urgido a Cativos [la concesionaria] para que se solucione cuanto antes». El regidor espera que «la calefacción se ponga en marcha a la mayor brevedad».

El contrato de concesión del servicio a Cativos termina en junio de este año y, según el Consistorio, «alegan gastos desde 2012 de personal, agua y consumo eléctrico, que no justifican». También señalan que con las cuotas que pone el Ayuntamiento «no pueden hacer frente al día a día». La empresa, por su parte, acusa al Ayuntamiento de no atender sus demandas y de no hacer públicos los costes de las tres escuelas infantiles concesionadas a su favor, así como de las dos que gestionan directamente.