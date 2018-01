«La Torre del Reloj es una de las más destacadas entre las de su clase»

Juan Fernández del Toro (Mula, 1990) es arquitecto técnico, ingeniero de Edificación y máster en Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Cartagena. Además, ha escrito un libro sobre la histórica Torre del Reloj, de Mula, que será presentado el próximo 28 de enero a las 12 horas en el convento de San Francisco. Fernández ha realizado diversos trabajos de investigación, publicados en revistas y congresos, siendo sus principales objetos de estudio el Heredamiento de Aguas, las murallas medievales, la carpintería histórica, el Casino (junto a José Antonio Zapata Parra), entre otros edificios muleños, o los pavimentos Nolla de la Casa-Museo don Pepe Marsilla de Bullas (junto a Antonio Párraga Ruiz). En 2016 ganó una beca de investigación en la Universidad Politécnica de Cartagena con la que desarrolló un trabajo sobre el Paisaje Cultural en el entorno de las villas modernistas del Campo de Cartagena.

-¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

-Durante el desarrollo de la asignatura Historia de la Arquitectura y de la Construcción, del máster en Patrimonio Arquitectónico, elegí la Torre del Reloj como objeto de estudio para un trabajo de clase. En investigaciones anteriores sobre otros edificios, había localizado en el Archivo Municipal información interesante del reloj. Dada la gran cantidad de datos hallados y lo interesante que me resultó, decidí continuar investigando después de finalizar aquel trabajo, que acabó siendo un pequeño resumen de lo que ha resultado el libro. Siendo conocedores del trabajo que estaba desarrollando, recibí la invitación de José Antonio Zapata y Juan Guillén, coordinadores de los 'Cuadernos de Patrimonio Cultural de Mula', para publicar este libro editado por el Ayuntamiento.

-¿Cuánto tiempo le llevó la elaboración del libro?

-He estado trabajando en este proyecto más de dos años, con mayor o menor dedicación.

-¿A quién va dirigida la obra?

-A todas aquellas personas que quieran conocer un poco más de nuestra historia, en concreto de la Torre del Reloj, que ha sido vital para la villa, independientemente de los conocimientos en materia de historia o arquitectura, pues no son necesarios para seguir el hilo del libro.

-¿Cuál ha sido la mayor dificultad con la que se ha encontrado a la hora de su realización?

-Recopilar la información histórica de archivo, puesto que he tenido que consultar distintos fondos. Quizás la tarea más ardua fue consultar todas las actas capitulares del Concejo desde 1523 hasta los años noventa del siglo XX. Casi cinco siglos de acuerdos municipales, con lo que implica entender la caligrafía de las épocas más antiguas para una persona sin formación en paleografía como yo, pues no soy historiador. En esa tarea, he de agradecer la inestimable ayuda de los archiveros municipales Antonio Gabarrón y José Boluda.

-¿Qué aporta La Torre del Reloj a la villa de Mula?

-Hasta la fecha, no se había realizado un estudio pormenorizado de esta construcción. Solo existían breves reseñas en diversas publicaciones. Por tanto, la torre viene a cubrir esa laguna en la bibliografía muleña, recogiendo la historia del reloj desde su aparición a comienzos del siglo XVI, las distintas torres que han existido, la construcción de la actual, las máquinas que en ella se han instalado, los fieles del reloj que se dedicaron a su cuidado...

-¿Qué destacaría del libro?

-Si bien estoy muy contento con el resultado de la parte dedicada al desarrollo histórico, quizás destacaría el apartado dedicado a los encargados del reloj desde 1524 hasta 1991, donde hablo más detenidamente de los últimos relojeros. Porque he podido hablar con algunos de los encargados o sus familiares, y he recogido información que podría haberse perdido.

-¿Saben los vecinos de Mula de la importancia de la torre del reloj?

-En absoluto. La torre ha sido una de las construcciones más importantes para Mula por tratarse de una población agrícola y por la peculiaridad del agua. A modo de anécdota, puedo decir que han sido varias las personas que, al enterarse de que estaba realizando esta investigación, me han dicho que el reloj se construyó para representar al poder civil frente al religioso, que ostenta el campanario de San Miguel. Nada más lejos de la realidad.