Teodoro García defiende en el Congreso dar un marco legal al coche autónomo

El Pleno del Congreso debatirá hoy si insta al Gobierno a establecer un marco jurídico adecuado que permita que el vehículo sin conductor se convierta en una realidad en España. El texto llega al hemiciclo en forma de proposición no de ley, por lo que no será vinculante para el Ejecutivo pero sí permitirá determinar si existe una mayoría política suficiente para convertir el texto en un proyecto legislativo.

Ha sido impulsada por el Grupo Popular y el encargado de defenderla ante el Pleno será el portavoz adjunto, el diputado murciano Teodoro García Egea, que pedirá al resto de los partidos su apoyo para instar al Ejecutivo a «promover el desarrollo y uso del vehículo autónomo promoviendo legislación específica y clarificando las posibles lagunas legales que plantea su introducción en circulación».

El parlamentario murciano, según adelantó ayer 'ABC', también abogará por pedir al Gobierno el desarrollo de un ecosistema de pymes altamente innovadoras asociadas al sector del automóvil y a la creación de empleo de calidad y la puesta en marcha de medidas que permitan mantener las industria del automóvil en nuestro país facilitando su transición hacia las necesidades del vehículo autónomo.

El texto de la proposición no de ley recuerda que el vehículo completamente autónomo no está legalizado totalmente en nuestro país ya que su circulación se restringe a empresas y proyectos de investigación, estando vetada aún a particulares. Subraya como ejemplo que en España «es obligatorio llevar las manos al volante durante la conducción», apuntando que «los coches del futuro no dispondrán de volante, por lo que se deberá ajustar la ley a este nuevo medio de transporte».

Hasta entonces, defiende el apoyo e impulso del Gobierno para el desarrollo de vehículos con un nivel 3 de automatización. Esto es, coches capaces de circular de manera autónoma bajo la supervisión de un conductor.

García señala que la Región podría atraer parte del liderazgo para las pruebas de desarrollo de vehículos autónomos, pudiendo generarse una industria auxiliar innovadora. El texto de la iniciativa popular pone sobre la mesa que en 2018 PSA Peugeot Citroën prevé comercializar para el gran público un vehículo de este tipo después de que su prototipo fuera probado con éxito el año pasado para realizar el trayecto Vigo-Madrid.