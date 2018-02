Las tecnoadicciones se sitúan entre los primeros problemas que afectan a los menores Primera charla a escolares del programa 'Controla tu Red'. / Policía Nacional La Policía Nacional, junto a la Fundación MAPFRE, elabora nuevos materiales didácticos para afrontar los riesgos asociados al uso de Internet y la prevención del acoso escolar LA VERDAD Murcia Jueves, 1 febrero 2018, 15:34

La Policía Nacional y Fundación MAPFRE han presentado esta mañana las nuevas guías y trípticos que, bajo el lema 'Controla tu Red', se han elaborado para afrontar los riesgos asociados al uso de Internet y la prevención del acoso escolar. Este material didáctico, dirigido a fomentar y promover el uso responsable de las nuevas tecnologías va dirigido no sólo a los alumnos, sino también a los profesores y padres.

El director general de la Policía, Germán López Iglesias, junto al director general de MAPFRE, Julio Domingo Souto, han presentado estos documentos en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito centro de Madrid, tanto al entorno educativo como a los miembros del AMPA. Tras este acto, la Policía Nacional ha desarrollado también la primera charla educativa de 'Controla tu Red' a unos 25 alumnos de 6º de Primaria, a los que les han recordado pautas seguras para evitar ser víctimas de determinados delitos y cómo proteger su privacidad con unas sencillas medidas y con dispositivos que anulen la webcam, como las nanoventosas que también se van a repartir dentro de este programa.

Este material didáctico que hoy se ha presentado se enmarca dentro del convenio de colaboración sobre 'Ciberseguridad Escolar y Prevención del Acoso Escolar', firmado en 2016 entre la Dirección General de la Policía y la Fundación MAPFRE. Este material se ha adaptado a dos tramos de edad para ajustar su contenido y consejos preventivos a la problemática específica de los menores. Por un lado, se distribuirán guías y trípticos para alumnos de 3º y 4º de Primaria y, por otro, otros documentos adaptados para niños de 5º y 6º de Primaria.

Tecnoadicciones, ciberacoso, grooming, sextorsion

La Policía Nacional ha impartido más de 14.200 charlas en toda España durante el pasado año, ponencias que abordaban de forma específica los riesgos asociados al uso de Internet. Casi el 60% de ellas estaban dirigidas a niños de 6 a 11 años, una franja de edad en la que comienzan a usar las distintas plataformas para jugar, para realizar trabajos escolares o para comunicarse con amigos.

Los agentes de Participación Ciudadana, responsables del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, señalan a las tecnoadicciones como uno de los principales problemas que afectan a los menores que comienzan a adentrarse en el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Los agentes especializados proponen a padres y profesores crear pautas seguras para el uso de Internet, establecer normas según la edad del menor y crear un clima de confianza que facilite al niño consultar con un adulto cualquier situación de duda o peligro que se le plantee.

Junto a la adicción a las tecnologías, el grooming, el ciberacoso y la sextorsion son otros de los problemas abordados en las charlas que los delegados de Participación Ciudadana imparten en los centros educativos y que pueden ser solicitadas por los propios colegios en el correo participa@policia.es.

'Controla tu Red'

Entre los consejos y pautas que se incluyen en este nuevo material didáctico destacan el acceso a información y contenidos adecuados para cada edad, el uso de contraseñas seguras, secretas y complicadas, protección de identidad digital, configuración correcta de la privacidad en redes sociales, verificación de información, cómo denunciar ciberacoso, cómo desactivar la webcam, qué tipo de imágenes no se deben compartir y consejos generales como desconfiar de los desconocidos, pensar antes de acceder a enlaces, disfrutar de la vida 'offline' y, en definitiva, no hacer a nadie lo que no quieras que te hagan a ti.