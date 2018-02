Los técnicos advierten de que la solución es impedir el flujo del acuífero a la laguna La jornada técnica que se celebró ayer en Cajamar, que clausuró el consejero Francisco Jódar. / CARM Los agrónomos dudan de la eficacia de las medidas superficiales que se aprueban hoy en la Asamblea MANUEL BUITRAGO Jueves, 1 febrero 2018, 03:13

Los investigadores y técnicos reunidos en la sede de Cajamar Caja Rural ofrecieron ayer una visión alejada del puro debate político y dudaron de la eficacia de algunas enmiendas para preservar el Mar Menor, que se aprobarán hoy. El decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Andrés Martínez Bastida, subrayó que no han sido consultados por los partidos políticos, pese al protagonismo de estos profesionales en el mundo rural. Explicó que la relación coste-resultados de algunas medidas recogidas en la ley no está comprobada, y que el problema de origen es la entrada de nitratos y fosfatos a la laguna a través del acuífero. Asimismo, advirtió de que está desfasada la tabla de nutrientes por cultivos en la que supuestamente se han basado los diputados regionales. Apuntó que el decreto habla principalmente de actuaciones superficiales.

En el mismo sentido, José Luis García Aróstegui, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), recordó que lo importante es actuar sobre los acuíferos, sobre todo el Cuaternario, para cortar el flujo hacia el Mar Menor. Se remitió al informe hidrogeológico que elaboró el año pasado el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor.

Actuar sobre la superficie limitando la actividad agraria no solucionará la situación de la laguna. El decreto de medidas urgentes no será suficiente del todo porque no ataca el problema de raíz. Se estima que la filtración de caudales alcanza los 68 hectómetros anuales, casi diez vez más de lo que refleja el plan de cuenca del Segura. Este flujo es entre cinco y seis veces superior al que circula por la rambla del Albujón, según el estudio del doctor Joaquín Jiménez que avaló el Instituto Geológico y Minero, como publicó 'La Verdad'.

El consejero teme que los agricultores de secano sean sancionados, tanto si plantan como si no plantan setos

José Luis García Aróstegui pertenece al equipo que realizará el estudio detallado de la conectividad entre los acuíferos y la laguna, que ha encargado el Ministerio de Agricultura con un coste de 900.000 euros y 14 meses de ejecución. Será el primer paso para construir la batería de sondeos que corten el desagüe al Mar Menor del agua cargada de nitratos. Para ello hay que calcular el volumen que se transfiere, y luego extraerlo para deprimir el nivel y evitar la comunicación.

Aviso de Francisco Jódar

En la jornada técnica agroalimentaria también participaron el investigador y profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena Alejandro Pérez Pastor; así como Pedro Fernández, técnico de la Consejería de Agricultura. El titular de ese departamento, Francisco Jódar, clausuró el encuentro anunciando que el Gobierno regional se dará «mucha prisa» para presentar la ley integral del Mar Menor, que debe sustituir a la que hoy se aprueba. Criticó a la oposición por pactar cinco enmiendas -las más polémicas- «que no aportan ningún bien a la laguna y devuelven a la agricultura a un modelo arcaico».

Jódar advirtió de que un agricultor de secano puede ser sancionado si no planta los setos; y si lo hace, puede multarle la Confederación por regarlo sin tener concesión de agua. Defendió a los regantes y dijo que la Región es modélica a nivel mundial en las buenas prácticas agrícolas.