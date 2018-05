Tadeo Peñarrubia Juárez: «Soy catastrófico a la hora de sentarme a escribir; me guía la pura inspiración» Tras varias antologías de relatos, Tadeo prepara ya el lanzamiento de su primer libro MINERVA PIÑERO Viernes, 11 mayo 2018, 09:07

Con lupa, se detiene a observar las abarrotadas colas en las consultas médicas. Tadeo Peñarrubia transforma el estrés, la frustración, el asombro o la alegría, entre otras emociones, en poemas y relatos cortos. Técnico en electrónica e informática, la poesía es su forma de liberación. Y «la expresión más básica del ser humano». Después de participar en numerosos recitales y haber publicado algunos de sus escritos en diferentes antologías, este trovador del siglo XXI prepara su primer libro. Un viaje por la escritura que comenzó, de manera más seria, quince años atrás, mientras presenciaba cómo caían en el olvido los televisores en blanco y negro, y cómo los antiguos e informales foros en internet, donde escribía y compartía sus primeras creaciones, fueron sustituidos por las asentadas redes sociales.

-¿Qué espera del lector?

-Que se emocione y que deje aflorar sus sentimientos. O, por lo menos, que uno de sus cinco sentidos se estimule con mis poemas, ya sea recordando algo, reviviendo situaciones o sintiéndose identificado con las letras.

-¿Es su trabajo fruto de la pura inspiración o de largas jornadas delante del ordenador?

-De la inspiración. A la hora de organizarme, de sentarme a escribir, soy catastrófico. Totalmente anárquico. Puedo ponerme a crear por la mañana, por la noche, en la calle, en el trabajo, en la consulta del médico... Pero no soy capaz de establecer un horario fijo. Me guía la inspiración pura y dura.

-¿Y de dónde nace?

-De todo lo que se pone delante de mis ojos, de lo que pasa en la vida. Un relato, por ejemplo, se me ocurrió al ver una noticia en la televisión sobre la prostitución. Cuando veo algo que no me gusta, intento plasmarlo delante de un poema, o en forma de relato corto. El de 'Ira', nació tras una discusión. Mis relatos intentan expresar la comunicación, la relación entre personas, lo que nos mueve y lo que sentimos. Son un reflejo de la vida.

-¿Cuántos poemas y relatos presentará en su primer libro?

-Unos cien poemas y unos cincuenta relatos cortos. Mientras que en los primeros intento buscar las rimas, los relatos cortos me gustan porque me permiten expresar, sin tener que ajustarme a una palabra, lo que quiero decir. Un título muy resumido del libro, que espero publicar este año, podría ser 'C'est la vie'.

-¿Qué temas pondrá sobre la mesa?

-El sufrimiento de la gente, la ineficacia de las instituciones, el desamor... En definitiva, las cosas que no funcionan en la sociedad. 'Puta', por ejemplo, hace referencia a la hipocresía; creo que es una vergüenza que no se legalice el oficio más antiguo del mundo. Se puede estar de acuerdo o no, criticarlo o dejarlo pasar, pero las cosas podrían hacerse mejor. Al final, creo que lo peor que podemos hacer es ocultar este tipo de hechos. La poesía es un arma para cambiar la actualidad, para conseguir, entre otras cosas, que el dinero que debe destinarse a las artes plásticas o a la educación no se pierda por el camino. 'Réquiem por la sanidad', otro poema, nació en la consulta del médico. Escribir es, en definitiva, la forma más reivindicativa de expresar algo, de quejarse de los políticos, de los vecinos, de cambiar las instituciones... Es el vehículo.

-¿Cómo cree se valora la literatura en Murcia, su ciudad?

-En general, creo que se deberían apreciar más a los artistas murcianos. Hay muchísimos. Parece que, por el simple hecho de haber nacido en Murcia, el público no los tiene tanto en cuenta. Es como quien regenta una heladería y, solo por ser dueño de este establecimiento, deja de apreciar los helados. Aquí hay grandes cantautores, escritores y pintores.

-¿Qué cambiaría?

-Si pudiera, la actitud de las personas, la disposición a la hora de asistir a los eventos artísticos. En la mayoría de recitales y actos que organizamos siempre me encuentro con los mismos pintores y poetas. Incluso siendo la entrada gratuita. A pocas personas se les ocurre asistir a un evento de estas características para disfrutar tranquilamente de una cerveza, mientras escuchan a un cantautor. A veces, me parece que a la gente le cuesta disfrutar del arte en Murcia.

-¿Qué lectura diaria recomendaría?

-Aconsejaría leer las obras de los escritores españoles. En especial, a Antonio Machado, un autor que me encanta, sobre todo, como prosista, más que como poeta. Fue un gran intelectual, un filósofo: cualquiera de sus escritos son válidos en la actualidad.