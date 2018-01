«Sueño con escribir un libro que ablande el corazón de algunos hombres» Magdalena Sánchez Blesa, con su último libro. / Vicente Vicéns / AGM Magdalena Sánchez Blesa. Poetisa ANTONIO BOTÍAS Murcia Viernes, 5 enero 2018, 08:02

Muchas madres, si acaso no todas, dan consejos. Pero Magdalena Sánchez Blesa (Puerto Lumbreras, 1970) decidió ponerlos por escrito, poeta como es, en su cuarto libro titulado 'Manual para mis hijos'. De momento, uno de los poemas que contiene, 'Instrucciones a mis hijos', ya se ha viralizado. Lo que a ella, aunque se alegra, no parece afectarle en absoluto. «Siempre he sido poeta de aceras y de patios», asegura. Magdalena, sonrisa siempre en ristre mientras lucha contra el cáncer, estudió Filología Hispánica y Arte Dramático. Pero además es actriz y productora de cine e impulsó el afamado proyecto 'Las aventuras de Moriana', que fue rodada en su restaurante. Y, entre tantas cosas, aún sueña con escribir el libro de sus sueños. Será uno, como asegura esta autora, «que ablande el corazón de piedra de algunos hombres».

-¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la poesía?

-Empecé a escribir poesía cuando tenía ocho años, impactada por la muerte de mi padre, intentando de alguna manera desahogar el dolor que me había dejado. Aunque nunca dejé de escribir, fue a partir de los veinte años, aproximadamente, cuando me lo tomé un poco más en serio y, recopilando varios poemas que ya tenía, hice mi primera publicación.

-¿En qué se inspira antes de ponerse a escribir?

-Normalmente decido ponerme a escribir cuando le he dado muchas vueltas a un tema que me inquieta y encuentro el principio y final de la historia. Es lo más difícil del proceso. Suelo inspirarme en historias cotidianas y diarias que encuentro a cada paso por la calle. Es la gente, cuando habla conmigo, la que suele darme el contenido.

-¿Qué ofrecía en su anterior libro a los lectores?

-Historias, cuentos, poemas llenos de fuerza, esperanza, de amor. Imágenes literarias donde los demás se vean de alguna manera. Fórmulas para que los seres humanos más desfavorecidos o débiles encuentren un refugio.

-El cáncer, ¿cómo ha cambiado su producción artística?

-No la ha cambiado, sigo escribiendo de la misma manera. Creo que este acontecimiento en mi vida es una de las barreras más bajas que he saltado.

-¿Qué mensaje enviaría a personas que están en la misma situación?

-Mi mensaje para las personas, en general, que se enfrenten a una enfermedad o a cualquier problema por grave que sea, es siempre el mismo. Que utilicen aquello que aprenden de las vicisitudes para enseñar y fortalecer a los demás. Sin estiércol no habría jardines hermosos.

-¿Qué instrucciones da a sus hijos en la obra del mismo nombre?

-Soy consciente de que son unas instrucciones difíciles, duras, incluso incomprensibles para su edad, pero algún día se darán cuenta a lo largo de su vida de que cumplir esas instrucciones les llevará hacia la felicidad. Que no pasen por delante de nadie sin una sonrisa, que sean generosos, que no establezcan fronteras en su corazón, que no sean los primeros siempre, que den siempre la cara por grave que les parezca una situación, y un largo etcétera.

-¿Cuál es el libro de sus sueños, el que le encantaría escribir?

-El que tengo en la cabeza escribir, el que me quita el sueño. Un libro que ablande el corazón de piedra de algunos hombres.

-Uno de sus poemas, 'La madre', fue compartido casi 60.000 veces en alguna red social, ¿qué sintió ante eso?

-Me emociona pensar que algo que escribí para mi madre se haya convertido en un canto a tantas madres del mundo, al igual que el poema 'Instrucciones a mis hijos' que se ha viralizado también y que lo escribí con el único propósito de dejar un legado moral a mis pequeños. Es una satisfacción personal, pero que realmente en nada cambia mi forma de pensar ni mi forma de escribir. Seguiré escribiendo siempre para contarle a los demás sus propias historias. No persigo que mi obra tenga repercusión en las redes sociales, sino que la tenga en el corazón de quien la lee. Siempre he sido poeta de aceras y de patios.