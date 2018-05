«Subnormal de mierda», «amargada», «vendré a por usted»: los insultos que sufren los docentes de la Región Alumnos de una clase de Secundaria. / LV El Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar señala la pérdida de autoridad del profesorado tanto por los alumnos como por los padres MARÍA GARCÍA CLEMENTE Viernes, 4 mayo 2018, 15:06

«Interrumpen la clase sin parar, hablan como si estuvieran en la calle, gritan y comen en el aula, se insultan entre ellos y también me insultan a mí. En ocasiones me esperan en la puerta de la clase para amenazarme, incluso por las escaleras y pasillos del centro». Es el relato que ofrece de su día a día en el instituto una profesora de Religión, que impide, obviamente, que pueda enseñar los conocimientos de su materia a los alumnos. El informe sobre la Convivencia Escolar, presentado este viernes, refleja esa pérdida de autoridad del profesorado tanto por los alumnos como por los padres, tal y como explicó el sindicato Anpe. Esta condición viene provocada, según los propios docentes, por la falta de reconocimiento de la sociedad hacia su trabajo, la poca educación de las familias que no transmiten «el respeto a la autoridad» y acaban estimulando el miedo entre los docentes a denuncias y represalias de los padres.

En los casos más graves, esta falta de autoridad termina derivando en casos de acoso o incluso de agresión, tanto con los niños como con sus padres. En la Región de Murcia, durante 2017 se produjeron 95 conflictos con alumnos, entre los que destacan actos de indisciplina, intimidaciones, o ciberacoso, una penosa 'moda' que crece también en los casos con los progenitores, de los que se produjeron 22 en 2017. Estos datos suponen una disminución de cinco casos con respecto a 2016. Por etapas educativas, 12 se han producido en Infantil, 29 en Primaria y 80 en Secundaria. En consecuencia, es en la etapa de ESO donde se localiza el mayor porcentaje de conductas contrarias a la convivencia.

Las redes sociales y los grupos en aplicaciones de mensajería instantánea son caldo de cultivo para estas situaciones. Los profesores denuncian la circulación de fotos personales entre los alumnos y los insultos que reciben en los correos que ponen a disposición para la entrega de trabajos, como los mensajes de «Subnormal de mierda; amargada» que recibió una profesora de Inglés de 4º de ESO. Otros casos son más delicados, como el mensaje que tuvo que leer en la pared del aula una docente: «A la de Francés le gustaría tocarnos … lo que ella sabe».

Pero son las amenazas proferidas por los padres los más duelen entre el colectivo docente. Tal y como explica un profesor de Geografía e Historia, un alumno le enseñó un mensaje de Whatsapp en el que su propia madre le calificaba como «chulo y fascista». Otro padre amenazó a una maestra de Infantil tras una pelea en la que se vio implicado su hijo, asegurándole que si volvía a ocurrir «vendré a por usted». Las intimidaciones incluso se producen en la calle: «La madre de un alumno de 2º de Primaria que dejé sin recreo el día anterior hasta que terminara el trabajo que debía hacer, me paró en la calle cuando iba acompañada de mis hijos y sin ningún argumento previo me espetó: si vuelves a castigar a mi hijo atente a las consecuencias, mala pécora», relata una profesora de Inglés.