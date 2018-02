«La soledad me procura equilibrio y suelo encontrarla en mi huerta» José Manuel López, con el cartel del encuentro. / LV Juan Manuel López Nicolás. Director del recital poético-musical Virgen de la Oliva BOTÍAS SAUS Sábado, 3 febrero 2018, 11:10

Allí, en la placentera soledad de la huerta que ama y cultiva, sintió José Manuel López Nicolás que quería compartir con otros esa pasión que siente por la cultura y la poesía. Y, como sucede con las buenas ideas, pronto floreció, aparte de su bancal amado, la tercera edición del Recital Poético-Musical Virgen de la Oliva, que reunirá en Alquerías a un selecto grupo de autores el próximo día 9 de febrero. Y no solo podrán escucharse versos y prosa que encandilarán a cuantos asistan. Además, incorpora el recital música de guitarra, el arte de las castañuelas y los trovos. Para José Manuel es una convocatoria cuyo único objetivo es «intentar aportar desde mi humildad lo que pueda a la literatura y a la cultura. Es decir, a la humanidad».

-¿Cómo se le ocurrió convocar un recital de poesía?

-Soy de las personas que piensan que hay que hacer cosas en la vida. Quería acercar la poesía y la cultura al pueblo de Alquerías y a todo aquel que quiera venir a disfrutar de ella. Quiero compartir con mi pueblo lo que a mí me ha hecho bien.

-Y para ello ha convocado un nutrido elenco de poetas.

-Cierto. Están invitados Juan Tomás Frutos, Encarna Recio, Jesús Miguel Pacheco, Juan Manuel López y Pedro Antonio Martínez Antolinos. A ellos se sumará el trovero Cardoso I, y los guitarristas José A. Flores y Pedro Antonio Garrigós. La concertista de castañuelas María Dolores Moreno completa el acto. Todo ello será presentado por la poeta y escritora Raquel Mengual.

-¿Cuál es su lugar preferido para crear poesía?

-No tengo lugares preferidos. Pero es cierto que necesito soledad. Esa soledad que me permita estar en equilibrio con mi alma, cuerpo y mente. Suelo encontrarla en mi huerta, aunque siempre no es así.

-¿Dónde y cuándo se celebrará este encuentro?

-Será el próximo 9 de febrero, a las 20 horas. Está encuadrado dentro de los actos que se realizan en Alquerías por la Candelaria y la romería de la Virgen. El recital se celebrará en el salón de actos del centro de mayores de esta pedanía.

-¿Cuáles son sus temas preferidos a la hora de componer versos?

-Escribo poesía sobre temas muy variados. Mis poemas son sociales, eróticos, sobre la huerta... Pero tengo que confesar que mi tema favorito es la huerta y el sentimiento del huertano, como yo me considero, hacia ella. Son nuestras raíces y no quiero ni puedo olvidarlas.

-¿En qué se inspira antes de ponerse escribir?

-Cualquier cosa me puede inspirar. Pero, eso sí, tiene que haber un equilibrio entre mi alma, cuerpo y mente que permita el inspirado fluir de pensamientos y palabras. Creo que esta frase lo dice todo. Cuando el pensamiento despierta al alma, esta arropa a la palabra en su expresión.

-¿Cuáles son sus autores preferidos, los que más le llenan?

-Me gusta todo tipo de lectura y poesía es lo que más suelo leer. Los que más he leído han sido Gustavo Adolfo Bécquer, Mérida, García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández.

-¿Qué proyectos tiene entre manos en la actualidad?

-Aparte de finalizar el recital, seguir haciendo eventos literarios y culturales. También seguiré escribiendo, intentando desde mi humildad aportar lo que pueda a la literatura y a la cultura. Es decir, a la humanidad.

-Además, en el recital incluye música, ¿de qué se trata?

-El recital no quiero que sea solo poesía. Deseo que sea variado. La música y la poesía caminan de la mano. En esta edición, las guitarras del maestro Garrigós y de Flores nos acompañarán, al igual que lo hará el repicar de castañuelas de María Dolores Moreno.