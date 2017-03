Méndez de Vigo afirma que hay que «reducir» el número de profesores interinos

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este jueves que hay que "reducir" el número de profesores interinos en España, aunque ha explicado que la convocatoria de oposiciones para docentes depende del Ministerio de Hacienda y que será "más difícil" que las haya sin que se aprueben los presupuestos generales del Estado.

Méndez de Vigo lo ha manifestado tras visitar en el recinto madrileño de Ifema los pabellones dedicados a la Feria educativa AULA y a las SpainSkills, conocidas como las 'olimpiadas' de la Formación Profesional.

El ministro ha lanzado "un mensaje de tranquilidad y seguridad" a los opositores que se están preparando para una posible plaza en la enseñanza pública, y ha afirmado que el Ministerio sabe "la importancia que tiene convocar oposiciones". No obstante, ha comentado que hay que ver cuáles son "las adecuaciones presupuestarias".

Preguntado por la posibilidad de que se retrase la aprobación de presupuestos y ello pueda provocar el retraso en la convocatoria de oposiciones docentes, el ministro ha admitido: "Será más difícil que sin presupuestos haya oposiciones en la medida en que quiere el Ministerio de Educación".

El también portavoz del Gobierno ha instado a "hablar y dialogar" para que se puedan aprobar los Presupuestos porque será bueno para el Gobierno, España y las comunidades.

Por su lado, la consejera aragonesa de Educación, Mayte Pérez, también ha visitado las SpainSkills y ha comentado que, "ante un escenario de incertidumbre" por la falta de respuesta por escrito de Hacienda para aclarar la situación de las oposiciones, su región ha decidido trasladar la oferta prevista para 2017 a la de 2018.

Se prevé que en 2018 Aragón (comunidad con un 30% de interinidad) saque todas las especialidades de Secundaria y en 2019 la oferta de Primaria. "Lo hemos hecho para salvaguardar los intereses de los estudiantes, pues pende de un hilo su futuro profesional", según Pérez, que ha recalcado que se ha llegado al citado acuerdo junto a los sindicatos.

Y el consejero de Cantabria, Ramón Ruiz, ha considerado "posible" que se convoquen oposiciones si no se sobrepasa la tasa del cien por cien de reposición y con unos presupuestos prorrogados del 2016. "Al ministro le pedimos que al menos se comprometa a no impugnar a aquellas comunidades que desean hacer oposiciones", ha expuesto. "Creemos que hay muchos opositores que tenían expectativas y que ahora mismo están en una ambigüedad que no es buena", ha añadido.