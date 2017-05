El 62% de los internautas consulta medios de comunicación 'online'

El 62% de los internautas españoles consulta algún medio de comunicación digital, especialmente los hombres de entre 31 y 45 años, y lo hacen durante una media de cinco días a la semana con un consumo de casi una hora y media al día.

De entre todos los medios de comunicación en red, son los periódicos 'online' los más consumidos (78% de los usuarios), seguido por los portales temáticos y la televisión en red, que pese a que su consumo semanal es ocasional, sí es al que más tiempo continuado se le dedica.

Así se desprende del cuarto Estudio Anual de Medios de Comunicación Online, presentado hoy por IAB Spain, con datos de entrevistas realizadas a más de un millar de usuarios habituales de Internet.

Éstos navegan seis días a la semana, una media de 3,4 horas al día y más tiempo las mujeres que los hombres.

Durante el acto, la directora de Marketing e Investigación de IAB Spain, Belén Acebes, ha destacado el descenso en la percepción de credibilidad de Internet como medio de comunicación, superado por la radio, aunque aún por encima de periódicos, televisión, cine y revistas.

No obstante, la Red para los usuarios es "sinónimo de confianza", principalmente porque es un medio muy afín para dar a conocer una marca y es el canal más utilizado para buscar información detallada.

En cuanto a los dispositivos, el móvil se posiciona casi al mismo nivel de uso (90% de entrevistados) que el ordenador (91%) para consultar Internet, muy lejos de la tableta (48%), cuya utilización se instala a partir de los 30 años y no tanto en la gente joven.

Los diarios digitales son el medio de comunicación en red que más credibilidad tiene, aunque también está en aumento la percepción sobre su saturación publicitaria, lo que puede generar un problema, según la presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de IAB Spain, Sonia Paz.

"El facturar por facturar, meter más publicidad, no es bien recibido por el usuario y es algo sobre lo que debemos reflexionar para hacer que los medios de comunicación online sean más duraderos y más creíbles", ha aseverado.

Las redes sociales, pese a ser uno de los soportes más utilizados por los internautas (solo por detrás de los buscadores, por delante de los medios de comunicación digitales y los portales de compra), no se perciben tanto como forma de consultar sobre marcas y productos, ya que buscan conseguir notoriedad.

"El objetivo de las redes sociales no es darte el detalle máximo del producto, no busca credibilidad; lo importante es que me vean", ha explicado el director de marketing de Elogia (empresa colaboradora en el estudio), Ramón Montanera.