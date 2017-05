Un tuit de RTVE sobre el ciberataque y Murcia causa furor en las redes

Este lunes la cuenta oficial de Twitter de RTVE Murcia procedió a dar cuenta de la noticia que ocupa todos los noticiarios: el ciberataque que ha infectado ordenadores de todo el mundo y que el viernes pasado hackeó a Telefónica. La información era larga y la repartieron en dos tuits:

Administraciones y empresas han retomado su actividad, pero los expertos recomiendan actualizar los sistemas para evitar su propagación. — RTVEMurcia (@RTVEMurcia) 15 de mayo de 2017

Pero el "no ha llegado a Murcia" no cayó muy bien entre los internautas -o sí- y ese tuit se ha convertido en todo un hit de la red social, con más de 4.000 retuits y más de 3.200 'Me gusta', por no hablar de la cantidad de respuestas que el tuit ha generado. Desde los más críticos a los que han encontrado en el -intencionado o no- desafortunado tuit un filón para dar rienda suelta a su creatividad.

@RTVEMurcia Vuestro conocimiento de geografia deja bastante que desear. — Anibal (@anibalmeltor) 15 de mayo de 2017

@RTVEMurcia Y a Almería? Estaría bueno que aquí sí llegara con lo difícil que está el tema de la comunicaciones #QuieroCorredor — Juanra (@juanrasp) 15 de mayo de 2017

@alicia_cere@RTVEMurcia No llega un tren desde Murcia y va a llegar un virus de la China pic.twitter.com/A3J11tR5Nc — Juanra (@juanrasp) 15 de mayo de 2017

@RTVEMurcia José Luis Moreno haciendo una gala: "MURCIA, QUE FIREWALL TIENES!" — Sebas Fuentes (@SebasFuentesG) 15 de mayo de 2017

@RTVEMurcia Y a Cataluña sí.



A ver si los independentientes vamos a ser nosotros. — Escribo gilipolleces (@bocatachorizo) 15 de mayo de 2017