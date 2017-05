Los siete errores que cometes al beber vino

Desde que se puso de moda la enología, muchos son los amigos que han hecho un curso o han ido a una cata en esta o aquella bodega. Hemos visto entre risas y curiosidad cómo comienzan a hacerse los expertos cuando cogen una copa de vino. Pero, ¿qué hay realmente de cierto en todo lo que nos cuentan? En 'La Verdad' no queremos pecar de maestros vinateros, pero sí hemos venido a corregirte siete errores que seguramente cometas —si no todos, puede que alguno de ellos— a la hora de beber vino y que no sabes. Ahí van.

La temperatura ideal

¿Eres de los que se beben el vino recién salido del frigorífico? Error. La mayoría de consejos sobre la temperatura óptima que debe tener el vino confunden a los amantes de esta bebida. Lo primero que debes saber es que la temperatura depende del tipo de vino que vayamos a beber. Según la OCU, el vino blanco debe oscilar entre los 8 y los 12 grados y el tinto entre los 9 y los 17. Pero hay matices: para un vino blanco dulce, la temperatura ideal son 8 grados, para un joven seco, diez, y para los fermentados en barrica, doce. En cuanto a los tintos, si son jóvenes, se aconseja que estén a 9 grados; los rosados deberían estar a 10, los crianza a unos 15 y los reserva o gran reserva, como máximo a 17 grados.

La elección de la copa

Todos hemos dejado atrás aquella época en la que bebíamos vino en vasos de plástico acompañados de nuestros amigos. Pero ojo, porque no vale cualquier copa para disfrutar por completo de la botella que tenemos entre las manos. Normalmente las copas de vino blanco suelen ser más pequeñas que las de vino tinto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? La respuesta es sencilla: el vino blanco no necesita oxigenarse tanto como el tinto. De ahí que, sin importar si es un crianza o un gran reserva, el tinto se beba en copas más grandes y anchas en su parte baja: favorecen la oxigenación de la bebida.

Usar el decantador

Un decantador de vino es ese jarrón extraño, de cristal fino, ancho en su parte baja y con el cuello estrecho, que muchas mujeres tienen en la vitrina de su comedor como si de un florero se tratase. Ya basta: el decantador se inventó para servir el vino en sus condiciones más óptimas, incluso si se trata de un blanco. Poner el vino en él unos minutos antes de disfrutarlo ayudará a que la oxigenación haga acto de presencia y afloren todos los aromas del vino.

Coger la copa

La mayoría de aficionados al vino ya conocen este consejo, aunque alguno puede que no sepa el porqué: la copa debe cogerse por el fuste, es decir, por el tallo y no por la parte ancha. Situar la mano en el cáliz de la copa hará que el vino se caliente y echaremos por la borda todo el cuidado que hemos tenido en dotarlo con su temperatura ideal.

Los errores de novato

Hay dos costumbres que debemos quitarnos antes incluso de empezar a acercarnos al mundo del vino. La primera de ellas es llenar la copa demasiado. En muchos lugares hemos visto las copas por debajo de la mitad, y eso no significa que los del restaurante sean unos tacaños, sino que es el modo adecuado de servirlas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo: la oxigenación. Si la llenamos en exceso, perderemos los sabores del vino. El otro error es remover la copa demasiado una vez que nos la han servido. Está bien darle un par de vueltas, pero no estés todo el rato removiendo cada vez que bebes, porque eso provocará el efecto contrario: que la bebida se oxigene demasiado y pierda propiedades.

El maridaje perfecto

Beber vino sin importar la comida con la que lo acompañes es otro error. Más sutil, sí, pero que hará que no disfrutes al cien por cien de tu botella. Está claro que en cuestión de gustos no hay nada escrito, pero hay una regla básica a la hora de acompañar el vino: los blancos combinan con pescados y mariscos; los tintos, con las carnes. Aunque un blanco seco también le va de maravilla a las carnes blancas como el pollo o el pavo. ¿Y el rosado? Con ensaladas, carnes frías, pasta y postres.

El brindis

Y en cuanto al brindis: ya basta de hacerlo por el borde y de la forma más sonora posible, a modo de película. Las copas de vino deben chocar por la parte baja del cáliz, para evitar que se rompan.