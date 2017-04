«La tecnología ha pasado de ser un problema a la solución»

Su padre abrió una pequeña carnicería en el mercado madrileño de Chamartín en los años 70 que fue el origen de lo que hoy es una de las empresas familiares españolas de base tradicional que más ha crecido, sobre todo a partir de 2007 cuando se abrió el primer restaurante Hamburguesa Nostra en Madrid.

-¿Supone un gran paso mental el cambio de empresa familiar a franquicia?

-No es fácil, primero tienes que transformarte tú, igual que transformas la empresa. El responsable de la innovación tiene que ser consciente de que tiene que cambiar. A veces el empresario es muy bueno creando pero no tanto desarrollando, o al revés. El secreto es muy claro: rodearte de un equipo que vaya ayudando a desarrollar esos nuevos canales.

-¿Cómo de importante es la tecnología dentro de un campo tan tradicional?

-La tecnología no es importante, sino que es clave y fundamental. Prácticamente no hay ninguna idea que le surja al equipo que al final no se tenga que transformar en una aplicación tecnológica, ha pasado de ser un problema a una solución.

- ¿A qué te refieres con que la digitalización es un proceso integral?

-Es tener en cuenta lo que hace el cliente para saber qué hacer. Y lo que hace es mirar 250 veces el móvil, comunicarse a través de las redes sociales y cada vez comprar más productos en internet. Es incorporar la tecnología en todos los procesos.

-¿Cómo se consigue entrar en zonas con más influencia de carnicería de barrio?

-Es una guerra de guerrillas, es difícil entrar en ciudades con tradición cárnica y con el carnicero de toda la vida o el restaurante de toda la vida, así que hacemos una estrategia a dos frentes: la franquicia de restauración y estar presentes en el lineal de gran consumo. Habrá un recordatorio de marca en la calle y en el supermercado. Pero sobre todo, comunicando una historia real y los valores que nos diferencian la de Hamburguesa Nostra que a la que comemos en cualquier otro sitio.