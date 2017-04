Un engaño con arte

Cinco jóvenes practican deporte en plena calle. Uno de ellos cuelga de un aparato para flexionar brazos; los otros cuatro levantan pesas y mancuernas o se pasan un balón medicinal. Se ejercitan en situación de extremo riesgo, sobre unas rocas que sobresalen al borde de un precipicio con cascada. O eso parece... El logrado efecto visual fue pintado sobre el asfalto de una calle de Canary Wharf, un gran centro financiero de Londres, en noviembre de 2011 y ostenta el récord Guinness de la obra callejera en tres dimensiones más grande del mundo. Abarcó 1.160 metros cuadrados de superficie, con 106,5 metros de largo y casi once de ancho. El trabajo, en el que se empleó una semana, fue patrocinado por la firma de vestuario deportivo Reebok para promocionar un programa de entrenamiento por CrossFit. Se encargó de realizarlo el estudio británico 3D Joe and Max, uno de los más reputados en este arte a escala mundial y formado por Joe Hill y Max Lowry. Se da la circunstancia de que el primero mantiene el nombre original de la compañía a pesar de que su socio falleció en septiembre de 2010. De muerte súbita la víspera de su boda. Tenía 34 años. «Max era excepcionalmente talentoso, un hombre renacentista en todos los sentidos», dijo de él Hill. El dúo había recorrido medio mundo realizando encargos para Google, Disney, Save the Children o Coca-Cola.

La obra que cubrió de forma temporal una arteria londinense es una de las muchas que han sublimado en las últimas décadas la técnica del trampantojo, término que el diccionario de la RAE describe como «trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es». Este arte, por lo general efímero, trata de burlar al cerebro humano jugando con la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos. El autor teje con sus tizas y óleos una especie de tela de araña que atrapa al espectador en una falsa realidad. O no tanto, porque, a diferencia de lo que sucede con el ilusionismo, aquí el truco es evidente. Todo observador acaba pronto por verlo, pero, aun así, sigue ocupando el ángulo adecuado para dejarse embaucar. Se presta al juego creativo y a menudo admirable del artista.

Kurt Wenner, el 'inventor'

La confusión del trampantojo se puso de moda en la pintura mural del siglo XVII en España, pero se considera que se remonta a la época griega, que resurgió en el Renacimiento y vivió su apogeo en el Barroco. Su actual expresión callejera data de 1980 de la mano de Kurt Wenner, un estadounidense de 59 años al que se ha concedido el título de 'padre' de la pintura 3D sobre pavimento. Wenner trabajó para la NASA como ilustrador, creando pinturas conceptuales de futuros proyectos espaciales y paisajes extraterrestres. Después organizó el primer festival de pintura callejera en Santa Bárbara, California.

Suya es la tercera pintura de la última columna de esta página, esa escena en la que surgen del subsuelo criaturas monstruosas que bien podrían ser hermanas de algunas de las descritas en 1926 por H. P. Lovecraft en su 'Ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter'. Gules, lívidos y hombres de Leng son algunos de los engendros que pueblan las Tierras del Sueño en esos relatos fantásticos. Seres irreales. Como las imágenes creadas por unos efectos traviesos.