Las autonomías podrán excluir en la prueba final de Primaria a los alumnos con dificultades

Las comunidades autónomas podrán no incluir a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales o específicas de aprendizaje en la prueba final de sexto de Primaria, que debe llevarse a cabo con carácter muestral este curso durante los meses de mayo y junio. Así lo recoge el proyecto de orden ministerial, al que ha tenido acceso Efe, que determina las características generales de las pruebas de la evaluación final de Primaria y de ESO para este curso 2016-17 y que lleva fecha 7 de marzo.

Ese punto fue criticado por el Consejo Escolar del Estado, que consideró que «las posibles exclusiones reguladas en este apartado podrían incidir negativamente en el establecimiento riguroso del diagnóstico sobre la situación real» y pueden quedar «alterados» los datos resultantes. La evaluación final de sexto curso de Educación Primaria, diseñada en la Lomce, pasó a ser una prueba muestral con finalidad diagnóstica de acuerdo con el real decreto que modificó el calendario de aplicación de la citada norma.

La comisión permanente del Consejo Escolar, en su dictamen tras la reunión celebrada el 4 de abril, apuntó que no está de acuerdo con el hecho de que las administraciones educativas «puedan o no alterar el marco muestral de la evaluación excluyendo o no a determinados tipos de alumnos, lo que dificulta la comparación de los resultados de la evaluación».