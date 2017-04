Muere asfixiada una niña de 16 meses al quedarse atrapada entre unos barrotes

La niña de 16 meses que falleció hace unos días tras sufrir un accidente en una escuela infantil privada en Aravaca resultó asfixiada al quedar su cabeza atrapada entre unos barrotes blancos de madera que bordean la piscina del centro, informaron a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Los hechos tuvieron lugar por la mañana del día 5 de abril. Los servicios de emergencias recibieron una llamada de los responsables de la escuela, situada en el paseo de la Ermita del madrileño barrio de Aravaca, avisando de lo sucedido.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del Summa-112, que encontró a la pequeña rodeada de cuidadores en parada cardiorrespiratoria y estado crítico sin conocer el tiempo que llevaba en esa situación. Mientras le practicaban maniobras de reanimación le trasladaron a Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz.

Sin embargo, la menor no logró recuperarse y falleció este fin de semana. No obstante, hasta el domingo por la noche el cadáver de la niña no fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde ayer se le practicó la autopsia.

Por otro lado, agentes del distrito de Moncloa-Aravaca y de la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Policía Nacional pasaron ayer por el centro educativo para tomar declaraciones a sus responsables, ya que un juez ha abierto diligencias por lo ocurrido, informaron fuentes policiales.

La Consejería de Educación de Madrid aclaró que el centro donde se produjo el suceso no pertenece a la red pública de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid.