Un reconocimiento a la buena labor en internet

No es fácil llegar hasta aquí. Nada menos que 413 páginas web y 'apps' concurrieron a la IX edición de los Premios Web de la Región de Murcia, organizados por laverdad.es, y solo 28, una de cada 15, han sido finalistas. En total, cuatro finalistas por cada una de las categorías que componen el certamen: webs empresariales, institucionales, asociativas, personales, de ocio o servicios, e-commerces y aplicaciones móviles. Solo una de cada apartado se alzará con el trofeo de la mano multicolor, un prestigioso galardón en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Región de Murcia. Sin embargo, el resto no se irá de vacío.

Los representantes de todos los finalistas serán invitados al acto de entrega de premios que se celebrará el 25 de abril en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. El acto estará presentado por el actor y humorista Eduardo Aldán, que irá dando paso a los vídeos de los diferentes finalistas. Hayan ganado o no, todas las candidatas que hayan llegado hasta aquí verán proyectada en la gala una pequeña pieza de presentación audiovisual que enumerará algunas de las virtudes por las que el jurado ha decidido seleccionarlas. No es poca cosa, puesto que al evento asistirán cientos de invitados en representación de la sociedad murciana, con especial presencia de profesionales del sector de las nuevas tecnologías e internet. Por supuesto, 'La Verdad' y laverdad.es ofrecerán una amplia cobertura del evento, con numerosas fotos de todos los asistentes y de los vencedores de la noche en particular. Al final de la velada, todos los asistentes podrán disfrutar de un cóctel en el que felicitar a los ganadores e intercambiar sus impresiones sobre las candidatas. Todas ellas pueden verse en la página web del concurso, premioswebmurcia.laverdad.es, sitio en el cual disponen de una ficha descriptiva.

El jurado ha estado compuesto por un nutrido grupo de profesionales con experiencia en el sector de las nuevas tecnologías y la comunicación: Olga García Sanz, directora territorial de Levante BMN-Cajamurcia; Juan Luis Pedreño Molina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia; Belén López Ayuso, representante del Colegio de Ingenieros Informáticos de la Región de Murcia; Mónica Galdana Pérez-Morales, vicerrectora de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia; Gerardo Sánchez Romero, director de Comunicación del Ayuntamiento de Murcia; José Carmona Medina, presidente de la Asociación Murciana de Empresas de Tecnología de la Información, de las Comunicaciones y el Audiovisual; Fernando Marín Ceballos, vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia; Marco Antonio Fernández Esteban; presidente de Murcia Lan Party; Orlando Vicente López, gerente de Creando Estrategias para el Éxito SL; José Manuel Jiménez, director de Marketing de 'La Verdad'; y Juan Diego Sastre, director de Proyectos de laverdad.es. La calidad y cantidad de los contenidos, la actualización, el diseño gráfico, la usabilidad, la accesibilidad, la interactividad y la originalidad e innovación son algunos de los aspectos que el jurado tiene en cuenta a la hora de calificar una candidatura.

Un año más, han sido las empresas murcianas las que han tirado del carro del certamen, con más de 150 inscripciones que demuestran que las entidades de la Región apuestan por internet como canal indispensable para el crecimiento y el desarrollo y para llegar hasta clientes que de otro modo jamás conocerían sus servicios. También los particulares que poseen una página o un blog han sabido aprovechar la oportunidad que les da una iniciativa que cada año les ofrece luz para destacar un poco en un escaparate con tan amplia oferta como es la Red.

Los IX Premios Web de la Región de Murcia cuentan con el patrocinio de BMN Cajamurcia, Ayuntamiento de Murcia, ENAE Business School, La Envidiosa Loterías y MRW. Colaboran Inforges, Universidad de Murcia, Instituto de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno y Timur.