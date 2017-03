El aumento de españoles que marca la X salva a la Iglesia de una fuerte caída de ingresos

El mayor respaldo que la Iglesia consiguió en la campaña de la Renta del 2016 por parte de los españoles le salvó, en parte, de padecer una fuerte caída en los ingresos públicos que la institución obtiene a través de la casilla del IRPF, y que le permiten sufragar cada año aproximadamente el 25% de sus gastos de mantenimiento.

La razón del descenso de la subvención es que el año pasado la recaudación por este impuesto cayó de forma general en España un 2,2%, debido a la notable rebaja de tipos aprobada por el Gobierno en 2015, justo antes de las elecciones generales, lo que, sin otras modificaciones, le hubiese supuesto a la Iglesia perder más de cinco millones de euros de su asignación con respecto al año anterior.

Sin embargo, la transferencia que la Iglesia recibió de Hacienda en 2016 fue de 249,16 millones, solo 1,1 millones menos que el año anterior, gracias al aumento de los españoles que marcarón la X para que la institución recibiese el 0,7% de su cuota íntegra y gracias, también, a la solución a su favor de una controversia técnica que tenía con las diputaciones forales vascas, que son quienes recaudan los impuestos en esa autonomía.

Lo cierto es que la institución logró en 2016 que 7.347.612 declaraciones de la Renta tuviesen marcada su casilla, lo que supone 55.841 más que el año anterior, y el mejor dato desde 2011. El aumento de nuevos apoyos, con 0,8 puntos de mejora en el ejercicio, creció casi tres veces más que el incremento general de declaraciones de IRPF, que solo lo hizo en 0,3 puntos. El resultado es que en 2016 el porcentaje de contribuyentes que decidió dar parte de su cuota fiscal a la institución católica rozó de nuevo el 35% del total. Fue exactamente el 34,93%, frente al 34,76% del año anterior, lo que le coloca como el mejor resultado desde 2010, cuando la Iglesia logró la X en el 35,7% de las declaraciones.

Las arcas de la Iglesia, no obstante, además de la mejora de los apoyos ciudadanos, han saldado 2016 solo con una leve caída de recaudación gracias a dos hechos vinculados a las diputaciones forales vascas, que les han aportado 4 millones de euros más que un año antes. El primero es que la Conferencia Episcopal consiguió imponer su concepto de cuota íntegra. Y, el segundo, que Guipúzcoa ha vuelto a permitir que se marquen a un tiempo la casilla de la Iglesia y la de fines sociales, como ocurre en el resto de España, lo que ha subido de golpe en cuatro puntos el porcentaje de X católicas sobre el total de contribuyentes.

La recaudación conseguida, pese a la rebaja del IRPF, hizo que el vicesecretario general de Asuntos Económicos de la Conferencia, Fernando Giménez Barriocanal, dibujase un panorama positivo, en el que entiende que esta fuente de financiación fundamental para la Iglesia se ha estabilizado tras la crisis en unos 250 millones de euros anuales, gracias al respaldo del 35% de los contribuyentes españoles. Destacó que desde 2006, cuando la X se convirtió en la única fuente de ingresos públicos de la Iglesia, el número de declaraciones de IRPF que dan parte de su cuota a la institución ha subido en 864.000. También vio con satisfación que ya sean un 60% los contribuyentes de la casilla de la Iglesia que también marcan la de otros fines sociales.

Fiscalización

Giménez Barriocanal indicó que en junio, como el año pasado, la Conferencia hará público un informe, con auditoría externa, que detallará en qué gasta todo el dinero aportado por los contribuyentes, que en más del 80% se destina al sostenimiento de las diócesis y al pago de sueldos y seguridad social de curas y obispos. El ecónomo volvió a insistir en que la Conferencia "siempre cumplirá la ley", pero que coincide con el Gobierno y con la mayoría de consejeros del Tribunal de Cuentas, nombrados a propuesta del PP, en que la fiscalización de la asignación que la Iglesia recibe del IRPF que exigen PSOE y Unidos Podemos a la institución contable del Estado "no se puede hacer" desde la legalidad actual, porque no se trata de dinero público (no procede de ninguna partida presupuestaria) sino que es una mera contribución directa de los españoles, a través de una "minoración de los ingresos" que pagarían a Hacienda.

Como datos curiosos, el informe indica que las contribuyentes femeninas marcan ligeramente más la casilla de la Iglesia que los hombres, 36,14% a 34,47%, y que las ocho comunidades donde creció el porcentaje de contribuyentes que marcan la X católica son Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Baleares, Canarias, Cataluña y Galicia. Barriocanal destacó sobre todo el dato de las cuatro últimas, porque son las que menos declaraciones favorables a la Iglesia presentan.

Las autonomías con más porcentaje de casillas de la Iglesia tachadas en proporción a los contribuyentes son Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Extremadura, todas con más de un 46%, once puntos por encima de la media. Entre las provincias destacan Ciudad Real (55,1%), Cuenca (51,1%), Jaén (50,7%) y Badajoz (50,02%), las cuatro en las que más de la mitad de sus declaraciones tienen tachada la casilla.