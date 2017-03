El obispo de Canarias pide perdón por comparar el dolor por la tragedia de Spanair con la gala drag

El obispo de Canarias, Francisco Cases, ha pedido perdón a la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, Pilar Vera, y a las familias de los fallecidos por haber escrito que la actuación de la 'Virgen drag' en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria era el día más triste de su estancia en el archipiélago.

"Sin excusas ni pretextos, le he pedido perdón, a ella, y en ella a todos ustedes, por la desafortunada comparación que aparece en un párrafo de esa mi carta que me arrepiento sinceramente de haber escrito", expuso en una nueva carta.

En este sentido, hizo especial hincapié en que siente "profundamente" el daño que les ha ocasionado -con la comparación-, para añadir que le gustaría encontrar el modo de aliviarlo, si no es posible cancelarlo.

Cases destacó que "ese daño en ustedes es lo que más me duele y entristece de cuanto estoy viviendo estos días". "Les pido por favor que acojan mi petición de perdón, que me dejen un pequeño rincón en sus corazones", aseveró. "Con sincero corazón recé por todos sus familiares fallecidos y por todos ustedes con sincero corazón he seguido haciéndolo, y seguiré rezando para que todos encuentren cada día un poco más de paz", concluyó.