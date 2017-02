«Tardé más de tres años en aprender a tragarme un sable»

''Hola, me llamo Murray Molloy y soy un tragasables. De verdad, es una presentación rara, pero es lo que hay''. Cualquiera que reciba un correo con este comienzo, seguro que sigue leyendo.

Él está en peligro de extinción, aunque puede que no sea consciente del todo. Molloy es uno del centenar de tragasables que quedan por el mundo y el único de España. Y vive en la Región.

''A los 17 años empecé a interesarme por los tatuajes y pírsines. Fue ahí cuando descubrí los sables. Un año más tarde estaba entrenando para aprender a tragármelos. Y a los 22 hice mi primera actuación'', cuenta.

Molloy tardó más de tres años en aprender a relajar todos los músculos y tejidos internos de su cuerpo para adaptarlos a un sable. Un proceso ''muy desagradable'' en el que lo primero que tuvo que controlar a consciencia fue el vómito. Sin embargo, dice que lo más difícil de su profesión es ''transmitirle a la gente que esto no es un truco, que son espadas de verdad''.

Un error podría perforar su esófago o el fondo de su estómago, cortarle las cuerdas vocales, incluso provocarle la muerte a causa de una hemorragia interna. Pero no tiene miedo. ''Lo mejor es ver las caras de asombro del público. Es realmente increíble poder provocar algo así en la gente'', confiesa.

Pero no todo son sables. ''Hago otro espectáculo en el que me trago un tubo de neón y lo enciendo cuando está en mi estómago. La gente me ve la luz desde la barriga y les impresiona mucho'', relata Murray.

Este sábado es el Día Mundial de los Tragasables, un festejo que los profesionales de este curioso gremio vienen celebrando desde hace diez años. Este 2017, Murray ha querido festejarlo con 'La Verdad'.

Ahora trabaja para aprender a tragarse ''unas tijeras y unas pinzas gigantes'', pero no queremos revelar los próximos hitos del artista. Preferimos dejar que sea él quien os deleite con su espectáculo.