Al trabajo, sin tacones

¿Por qué las mujeres deben ir en tacones y maquilladas al trabajo? Esa es la pregunta que se hacen las comisiones de Peticiones y Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) de Reino Unido, que aseguran que los códigos de vestimenta discriminatorios se han generalizado en el país y la ley vigente no protege completamente a los empleados de la discriminación de género en su lugar de trabajo.

Por ello, los legisladores británicos han pedido este miércoles que las mujeres no estén obligadas a llevar tacones o ir maquilladas al trabajo y han instado al Gobierno a esforzarse para proteger a las mujeres de los códigos de vestimenta discriminatorios.

La investigación sobre los códigos de vestimenta se ha puesto en marcha a raíz de una petición lanzada en mayo de 2016 por la trabajadora londinense Nicola Thorp, quien tuvo que volver a su casa por negarse a llevar tacones en su trabajo.

I got sent home from work for wearing flats. It's still legal for employers to require women to wear heels..pls sign https://t.co/2VxzAQhdoC