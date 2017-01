¿Qué debemos hacer si perdemos las llaves del coche?

“He perdido las llaves”, “No encuentro las llaves” o “¿Has visto las llaves del coche?, son frases que hemos oído miles de veces. Además, siempre se pronuncian o escuchan con voz de pánico, ya que, si no encontramos una llave básica, no es una gran pérdida, pero si no tenemos a la vista las llaves del coche, que son más complejas, podemos empezar a preocuparnos. Sacar una nueva llave o hacer un duplicado de las llaves de cualquier automóvil es bastante costoso, además de la preocupación que conlleva dejar el vehículo a merced de cualquier situación.

Las llaves de coche han evolucionado mucho, en los años 90 las marcas de coches comenzaron a introducir un nuevo sistema de seguridad en las llaves de coche, con un chip o transpondedor el cual se encarga de abrir el flujo de combustible para su posterior arranque, por ello las llaves de coche actuales se deben codificar en el coche para que este arranque de manera correcta. Hoy en día existen empresas que ofrecen dichos servicios con mayores ventajas y comodidades. En primer lugar, el tiempo de espera en las mencionadas compañías será mucho menor, puesto que sus profesionales, a diferencia de los concesionarios oficiales, disponen de la maquinaria y tecnología adecuada para poder realizar tanto los cortes de llave como las codificaciones del chip de las llaves de coche, incluso con algunas marcas de vehículos dichas empresas pueden desplazarse donde está el vehículo para realizar la llave en el acto, tanto una copia de llave, como aperturas de coche o extracción de llaves por pérdidas totales, solucionando cualquier problemas derivado de las llaves. Normalmente, se requieren unos 20 minutos en el 70% de los vehículos, aunque se puede tardar hasta dos horas en los vehículos más modernos. Sin embargo, en los concesionarios el plazo de espera, dependiendo de la marca del vehículo puede llegar a ser de 10 o 15 días ya que tienen que pedirla a fabrica con la demora que eso conlleva.

Se trata de empresas de confianza en las que confían incluso las marcas oficiales, contratando sus servicios para ofrecerlos a sus clientes, ya que la calidad de sus llaves es igual o mejor que las originales, con la misma garantía que en la casa oficial y con unos plazos de entrega mucho más cortos.

Algo importante que cabría destacar, es que el hecho de perder una llave de coche en un lugar donde alguien pueda haberla cogido y posteriormente podría ir probando hasta encontrar el coche. Para esos casos dichas empresas que se dedican al sector de las llaves de coche pueden hacer que esas llaves extraviadas no puedan arrancar el coche, en el momento de realizar el duplicado de llaves, se deberían borrar todas las llaves que no estuvieran presentes en el momento de hacer el duplicado y de esta manera la llave extraviada no arrancara el coche, incluso se podrían cambiar la codificación de las cerraduras para que tampoco puedan abrir el coche. También cabe la posibilidad de que en el juego de llaves perdido se encontrase la llave del garaje o cualquier otra. En ese caso, será imprescindible acudir a una tienda especializada. Por tanto, será más cómodo hacer la copia o duplicado de las llaves del coche en el mismo lugar. Además, las empresas encargadas de estos trámites ofrecen, normalmente, precios más bajos que los concesionarios oficiales.

El 95% de las llaves de coche se pueden duplicar en tiendas especializadas, con ahorros de entre el 30% y el 50% en comparación de los precios de los concesionarios.

En algunas ocasiones, cuando tenemos un segundo juego de llaves disponible en casa, no nos preocupamos tanto si perdemos las principales y, por ello, dejamos pasar más tiempo hasta hacer la copia. No obstante, lo más recomendable es hacerla lo más rápido posible, ya que así evitaremos correr el peligro de perder esas únicas llaves que nos quedaban; no sería la primera ni la última vez que eso pase. Es importante contar siempre con el segundo juego, puesto que hacer un duplicado es mucho más barato que obtener una nueva llave.

Para agilizar el proceso, antes de contactar con la empresa elegida, deberemos disponer de cierta información: marca, modelo y año del coche, y en algunos casos número de bastidor en caso de querer llave con mando a distancia. El precio del duplicado de una llave sencilla suele rondar entre 45 y 78 euros. Si quieres que ésta incluya un mando, el coste podrá estar entre los 100 y 200 euros, dependiendo mucho de la marca del vehículo.

