Más cera que la que arde

A dos días para la toma de posesión de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos el ambiente está más que caldeado. No solo en su país, donde destacados diputados demócratas han anunciado que no asistirán a su toma de posesión y donde las manifestaciones contra el multimillonario se disparan, sino también a este lado del Atlántico. La última muestra de repulsa tuvo lugar a pocos metros de la madrileña plaza de Colón.

Nadie se lo esperaba en el tranquilo Museo de Cera. Allí, a pocos metros de la estatua del descubridor de América iba a ser presentada la réplica en cera del nuevo mandatario, del que solo el 40% de los contribuyentes estadounidenses tienen una opinión favorable, según una encuesta del diario 'The Washington Post', la más baja desde Ronald Reagan. El actor le supera con el 58%. El caso es que, cuando toda la prensa y los invitados rodeaban el patio interior del edificio, una activista de Femen se abalanzó contra la reproducción de Trump, de 1,91 metros de alto al grito de «coger las bolas del patriarcado».

Nadie se lo esperaba. Incluso alguno creyó que pudiera tratarse de un montaje, dentro en una puesta en escena donde el mandatario estaba situado sobre una alfombra roja, rodeado de globos y banderas de los Estados Unidos. Acto seguido, la joven se despojó de su cazadora y quedó con los pechos al aire, vestida únicamente con unos pantalones elásticos y unas botas. En el pecho llevaba pintada en negro la frase «grab back' y en la espalda «grab patriarchy by the balls», lo que repitió insistentemente tanto en inglés como en castellano.

Allí no estaba el famoso Servicio Secreto, ni Clint Eastwood o Charles Bronson, que en su día dieron vida a aguerridos agentes de este cuerpo. Nadie reaccionó tras el ataque. Tan solo el responsable de prensa del Museo que salió en defensa del futuro presidente. Y no sin gran esfuerzo.

Primero intentó apartar a la activista de la estatua para evitar que esta sufriera daños 'físicos'. Una vez lejos, trató de tapar los pechos de la mujer, cosa que no fue fácil debido al enfado de esta. Para ello echó mano a la propia cazadora de la chica y después a parte de los globos utilizados en el atrezo.

La activista consiguió escapar y lejos de huir se abalanzó contra el Trump de cera, al que le dio un fuerte apretón en sus supuestas partes pudendas. A la figura del mandatario no le pudo palidecer más la cara, ya de por sí clara, y ni se encresparon los 250 gramos de pelo con los que se confeccionó su rubia cabellera. La manifestante fue sujetada entonces por varios empleados que la sacaron del lugar. Mientras, Femen informaba en Twitter que acababa de «agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid. Grab patriarchy by the balls».

Es la primera vez que un mandatario extranjero es agredido en el Museo de Cera. Y todavía Donald Trump no ha tomado posesión como presidente.