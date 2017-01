Corazones sin memoria

Más de uno se acordará de la que lió Mariló Montero en 2012 cuando declaró en antena su alivio porque los órganos del asesino de El Salobral, que había descerrajado cuatro tiros a una niña de 13 años, no iban a ser trasplantados a ningún enfermo. La presentadora de 'Las mañanas de La 1' se felicitaba de que, así, se evitaba que su 'alma de asesino' fuese «transferida» a otra persona. Pues bien, la polémica acaba de ser 'trasplantada' a Antena 3, por obra y gracia de la serie 'Pulsaciones', que se estrenó el martes: en este 'thriller' psicológico, el neurocirujano protagonista, Álex, descubre que el corazón que le ha salvado la vida está manipulando su cerebro, a través de aterradores sueños y visiones, para que investigue la misteriosa muerte de su donante, un joven periodista.

LÍDER EN TRASPLANTE25 años lleva España siendo líder mundial de trasplantes, con un sistema altruista y anónimo. En 2016 volvieron a batirse récords: 2.018 donantes (43,4 por millón de habitantes), el mayor de 94 años, y 4.818 operaciones.



281 corazones fueron implantados este año, junto a 2.994 riñones, 1.159 hígados, 307 pulmones, 73 páncreas y 4 intestinos. Gracias a ello se ha podido reducir la lista de espera en 196 pacientes.



Por comunidades. Todas las regiones superan este año por primera vez los 35 donantes por millón de habitantes. Lideran la lista Cantabria (65,5), País Vasco (65,1), Navarra (60,9), Murcia (52,1) y La Rioja (51,6).

Nada que objetar a un argumento de ciencia-ficción como hay tantos. Las críticas se desataron cuando el productor de la serie, Emilio Aragón, aclaró durante la promoción del programa que la idea de que el corazón tiene memoria está basada en investigaciones científicas. «No es lo que he vivido yo ni los trasplantados que conozco», afirma rotundo Ramón Molina, que volvió a nacer hace 24 años gracias al regalo de un donante anónimo. «El corazón no tiene recuerdos ni emociones», zanja el cardiólogo Lorenzo Silva Melchor.

«No está científicamente comprobado que el alma no se trasplante con los órganos», dijo la siempre polémica Montero. Pero lo que no está demostrado es lo contrario. Dejando a un lado el debate sobre si existe o no el alma, cualquiera apostaría a que hay consenso en la idea de que la conciencia y el raciocinio del ser humano residen en el cerebro.

«Llevo muchos años estudiando la anatomía del corazón y nunca he visto una neurona»

Es verdad que desde antiguo, en la cultura popular, el corazón no es solo un conjunto de músculos más o menos sofisticado que bombea sangre al cuerpo, sino la morada metafórica de los sentimientos; ahí viven por turnos el enamoramiento y el desamor, se suceden la congoja y la felicidad. ¿Por qué? «Quizá porque notamos que se acelera cuando sentimos cariño, alegría o estrés -apunta el doctor Silva, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid-. En realidad lo que percibimos es la activación del sistema simpático y parasimpático, a través de los cuales el cerebro envía impulsos eléctricos que ordenan al corazón aumentar la frecuencia cardiaca».

Pero no todo el mundo lo ve como una metáfora. «'Pulsaciones' aboga por la memoria del corazón», dijo esta semana Emilio Aragón en la presentación de la serie. Y añadió que el argumento da un «giro fantástico» a «investigaciones en una fase muy primaria». Se refería a la teoría de la franco-canadiense Anne Marquier, quien afirma sin complejos que en el corazón hay 40.000 neuronas, por lo que este órgano «puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro». Sus conjeturas tienen un par de flancos débiles. Por un lado, ella no estudió Medicina ni Biología, sino Matemáticas y piano. Por otro, enseguida se pone esotérica y defiende que las emociones positivas activan el campo magnético del corazón, que nos pone en íntimo contacto afectivo con las personas en un radio de 2 a 4 metros. Ahí es nada.

Otro que se apunta a tan peculiar hipótesis es Josep María Caralps, el cirujano que realizó el primer 'recambio' de corazón en España en 1984. Según él, un trasplante cardiaco -y también los de médula, hígado y riñón- puede transferir «recuerdos y sensaciones» del donante. El doctor se apoya en argumentos peregrinos: «Cada célula tiene nuestro ADN y puede almacenar memoria y energía, de la misma manera que los objetos en contacto íntimo con nosotros pueden ser transmisores de recuerdos y memorias de las personas que los utilizan».

Pseudociencias

«Normalizar esas creencias, aunque sea en la ficción, solo consigue generar miedos, dolor y ansiedad en aquellos que necesitan o han recibido un trasplante», critica Javier Jiménez, editor en el portal Xataka y profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá de Henares, que recuerda que los más vulnerables a la difusión de las pseudociencias son las personas con menos formación.

«Llevo muchos años estudiando la anatomía del corazón y jamás he visto una neurona», zanja Lorenzo Silva, cuyo hospital es líder en España en trasplantes cardiacos. Lo que sí tiene son cardiomiocitos, células capaces de contraerse y transmitir impulsos eléctricos. Por ejemplo, si una persona empieza a correr, los sensores de su corazón detectan que la cantidad de sangre bombeada es insuficiente para alimentar a los músculos durante el esfuerzo y envían la información al cerebro, que ordena incrementar el volumen por minuto. «Pero se trata de parámetros fisiológicos, no de recuerdos ni emociones», advierte el médico. Las teorías que atribuyen capacidad cognitiva al músculo cardiaco, asegura, no están avaladas por ningún estudio o investigación. «Son ideas más literarias que científicas», afirma.

Los creyentes en el corazón 'inteligente' se aferran a los testimonios de individuos que aseguran haber heredado la personalidad, gustos, habilidades o memorias de su donante. Una mujer que se vuelve ninfómana tras recibir el corazón de una prostituta. Un hombre que se quita la vida por culpa del órgano de un suicida. Un niño que muestra un talento extraordinario para tareas en las que era un zote. La inmensa mayoría de estos testimonios proceden de Estados Unidos, donde la donación no es anónima y es facilísimo averiguarlo todo del fallecido.

Sin preguntas

El sentido común indica que haber convivido con el dolor y la cercanía de la muerte y salvar la vida 'in extremis' gracias a una o varias vísceras extraídas de un cadáver son experiencias que cambian al más pintado. «Es lógico que varíe tu manera de ver las cosas», insiste Ramón Molina, a quien casi manda al otro barrio un infarto a los 46 años. Trabajador del metal jubilado, este bilbaíno pasó de estar desahuciado a tener una calidad de vida «terrible». De buena. «He hecho cuatro veces el Camino de Santiago y no he tenido ni un traspié en 24 años», confiesa.

Molina y otros socios de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Euskadi aguardaban con expectación la serie de Antena 3 y andan algo decepcionados. A su juicio, no refleja la dureza de un trasplante -«A los 15 días el cirujano está trabajando; yo estuve 18 rajado en una pecera»- ni el agradecimiento que sienten los receptores. Temen que las ideas extrañas que transmite este 'thriller' desanimen la donación de órganos. Ni él ni ninguno de sus compañeros de fatigas han experimentado jamás la sensación de tener recuerdos prestados. «La ley impide que sepas quién es el donante y eso está bien -concluye Ramón-. A mí solo me contaron que mi corazón era de un chico joven, sano y de lejos. Al principio quieres saber más, pero luego les das la razón: 'Tienes una vida nueva. Disfruta y no preguntes'».

ALMA DE ASESINO

Juan Carlos Alfaro había expresado en vida su deseo de ceder sus órganos cuando, en octubre de 2012, mató a tiros a la adolescente de la que decía estar enamorado y, acorralado por la Guardia Civil, se suicidó. Su muerte violenta y la necesidad de realizarle la autopsia hicieron inviable la extracción. «¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón, de alguien que ha quitado vidas?», se preguntaba, retórica, Mariló Montero. Tras el enésimo patinazo de la presentadora navarra, el propio Rafael Matesanz se vio obligado a aclarar que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) no valoraba los antecedentes penales ni la calidad moral de los donantes, sino su situación clínica.