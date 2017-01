Lotería del Niño 2017: Comprobar números

Tras la resaca de la Navidad ya es hora de volver a la rutina y decir adiós a los excesos y fiestas durante un tiempo. Pero también es hora de comprobar si el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño nos ha dejado algún premio.

Si todavía no has comprobado tu décimo, no le des más vueltas y utiliza el buscador de números de 'La Verdad'. Solo tienes que poner las cinco cifras que componen tu décimo y el importe jugado. De manera instantánea sabrás los resultados y la cantidad exacta que has ganado.

Desde este lunes 9 de enero puedes ir a cualquier administración lotera a cobrar tu décimo siempre y cuando el importe no sea superior a 2.500 euros. En caso de que el premio sea mayor podrás ir a una entidad financiera. Y recuerda, el plazo máximo de cobrar el décimo es de 3 meses. No dejes el tiempo pasar sino quieres que el dinero termine en manos de Hacienda.

¡Enhorabuena a todos los agraciados!