¿Te ha tocado la Lotería de Navidad? Compruébalo ya

Es indudable que el Sorteo del Niño es una gran tradición en España, no solo porque reparte fortuna, sino porque también se celebra el día de la Epifanía del Señor o Adoración por los Reyes Magos de Oriente. Este año, concretamente ha descargado 630 millones de euros por todo el mapa nacional.

Tras la resaca de la noche de Reyes y los nervios que han dejado el sorteo en directo, es hora de comprobar si nuestro décimo tiene premio. 'La Verdad' no quiere que esperes a mañana y pone a disposición de sus lectores un comprobador de números. A un clic podrás averiguar si eres uno de los agraciados. Basta con poner los números de tu décimo, el importe jugado y pinchar en comprobar. Rápidamente tendrás los resultados.

Este sistema es muy fiable ya que se actualiza en tiempo real durante el sorteo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Fortuna o Salud? Sea lo que sea, ¡enhorabuena!

Si la diosa de la fortuna por fin se ha dignado a guiñarte un ojo, genial, sal a la calle a celebrarlo y descorcha champán.

En caso de no haber resultado agraciado, no te des por vencido, la suerte antes o después llamará a la puerta. Además, si te has portado bien, seguro que los Reyes Magos te han dejado un buen regalo debajo del árbol. ¡Feliz 2017!