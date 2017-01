La sombra de la estafa en el tenis

Un tenista español, habitual del 'top 100', estaba disputando un partido en un torneo europeo cuando la lluvia obligó a realizar un parón. Durante ese tiempo, un apostante le mandó un mensaje privado a su cuenta de Facebook. Le pedía que se dejara vencer para ganar el envite y arreglar sus problemas económicos. El tenista reanudó el partido y venció a su rival. Aquello propició un segundo mensaje, mucho menos amable, reprochándole que no hubiera hecho trampas. El profesional español no se enteró de aquello hasta mucho tiempo después. Él no maneja sus redes sociales y prefiere, como muchos de sus colegas, permanecer ajeno a este acoso constante.

OTROS AMAÑOS Fútbol



A menor categoría, mayor parece que es la posibilidad de que exista un amaño en el fútbol. Muchos partidos de Segunda B o Tercera están bajo sospecha, como el Racing de Ferrol-Coruxo, como informó 'ABC', que fue falseado por una casa de apuestas asiática. Hay que tener en cuenta que las apuestas en vivo permiten que la estafa no sea el resultado final, sino el número de saques de esquina, goles, tarjetas... Javier Tebas, presidente de la Liga, declaró en 'El Larguero' que está seguro de que se amañaron el Osasuna-Betis y el Osasuna-Espanyol, motivo por el que el presidente de Osasuna recibió prisión preventiva. Y se sigue investigando al Levante, el Zaragoza, el Racing, el Huesca... Fórmula 1



Nelson Piquet jr., hijo del tricampeón del mundo de Fórmula 1 Nelson Piquet, estrelló adrede su Renault en el Gran Premio de Singapur de 2008 para que saliera a la pista el 'safety car'. «Durante el Gran Premio, por entonces mi director Flavio Briatore y el director técnico del mismo equipo, Pat Symonds, me propusieron provocar un accidente para favorecer deliberadamente a Renault en la carrera. Por eso choqué mi coche contra el muro entre las vueltas 13 y 14», aseguró. Béisbol



Ocurrió hace casi cien años, en 1919, pero es conocido como uno de los grandes amaños de la historia del deporte. El partido que dirimía quién sería campeón de las Series Mundiales, el Cincinatti Reds-Chicago White Sox, fue arreglado con intervención de la Mafia incluida. Cincinatti ganó 5-3, pero una investigación un año más tarde desveló el engaño y que algunos jugadores que intentaron rebelarse fueron amenazados de muerte. Una investigación destapó a los implicados, expulsados de las Grandes Ligas. Críquet



Este deporte encierra tantas jugadas que las opciones de apostar se multiplican exponencialmente. En 2010, tres jugadores de Pakistán, una potencia mundial, fueron arrestados por aceptar dinero por realizar acciones concretas durante un partido. No fue una excepción. En la gran liga de la India, Ajit Chandila fue sancionado de por vida por amañar resultados en 2013.

Todo empezó, aparentemente, con una sospechosa derrota de Nikolay Davydenko en el torneo de Sopot, en Polonia, en 2007. El jugador ruso ganó el primer set al argentino Martín Vasallo-Argüello, en el número 87 del ranking, pero perdió el segundo y se retiró en el tercero. Aquel resultado generó un bote de cinco millones de euros, diez veces la cantidad que suele propiciar un partido de estas características.

La Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés) se creó en 2008, impulsada por el circuito masculino (ATP), el femenino (WTA), la federación internacional (ITF) y los cuatro Grand Slam, y no tardó en detectar un patrón muy sencillo: partidos de primera ronda de torneos menores con una facturación sorprendente donde se apuesta en contra del favorito.

La Guardia Civil se ajustó a este modelo para detener a 34 personas acusadas de amañar partidos de tenis para ganar apuestas 'online' que facilitaron una estafa de medio millón de euros.

Hace justo un año, la BBC y 'BuzzFeed News' destaparon una red de apuestas ilegales con bases en Rusia, el norte de Italia y Sicilia, que logró la supuesta colaboración de 16 tenistas que figuraron alguna vez entre los 50 mejores -no especificaba ni su categoría ni si eran doblistas-, junto a otros doce peores, que se dejaban perder a cambio de dinero, con un mínimo de 50.000 dólares. Este escándalo se extendía, según la información, hasta algunos torneos de Grand Slam.

La TIU ha sancionado a 18 tenistas, algunos para toda la vida -el primero en recibir este castigo fue el austriaco Daniel Koellerer-, incluido el bilbaíno Guillermo Olaso, a quien el Tribunal de Arbitraje del Deporte desestimó su recurso. Olaso, que no pasó del 167 del ranking ATP, se despidió con 190.000 euros en ganancias a lo largo de su carrera.

El Abierto de Australia no permitirá que haya en sus pistas anuncios de William Hill, a pesar de ser uno de sus patrocinadores. Ya lo decía la tenista Nicole Gibbs: «Odio ver a las casas de apuestas como patrocinador principal de un torneo».