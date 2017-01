El 85073, tercer premio de la Lotería del Niño

Y el primero de los tres grandes premios del Sorteo Extraordinario dela Lotería de 'El Niño'ha ido a parar, por el azaroso designio de las bolas, al 85073. Sus afortunados poseedores, residentes en Valencia, han recibido una buena inyección monetaria para empezar el año con bastante más optimismo, porque ya sabemos que aquello de que «el dinero no da la felicidad» no lo dijo un parado de larga duración con retraso de tres meses en pagar la hipoteca...Hipoteca que es posible que no terminen de pagar con los 25.000 euros al décimo, 20.000 una vez descontados impuestos, que otorga este premio. Pero de bien seguro que les ayuda a respirar algo más tranquilos durante el resto del año.

Siempre hay que tapar agujeros, y si no de bien seguro que se nos ocurre más de una idea para gastar el premio, aunque sea en parte. También hay quien, de forma inteligente, prefiere guardarlo como un colchón por si las posibles vacas flacas venideras. Y es que la crisis y sus años más duros han hecho más por la educación económica de la población media española que los colegios, institutos y universidades en los últimos veinte años.

Aún es tiempo de permanecer bastante atentos al sorteo, ya que en la Lotería del Niño los premios van saliendo en orden, por lo que próximamente saldrá el segundo premio, que otorga la nada desdeñable cifra de 75.000 euros por cada décimo ganador. Y, por supuesto, el más esperado de la jornada: el llamado popularmente como 'Gordo del Niño', que reparte 2.000.000 de euros a la serie. Unos 200.000 euros al décimo que le cambiarán la vida a unos cuantos afortunados que aún no lo saben.

Si quieres saber de forma rápida y sencilla si eres uno de los ganadores del día de hoy, puedes consultar nuestra lista de premiados o, de forma más rápida aún, usar nuestra herramienta digital para comprobar tu décimo de la Lotería del Niño, que con tan sólo introducir nuestro número y el importe que hemos jugado al mismo nos generará una página estática que nos informará de si hemos ganado uno de los premios y la cuantía del mismo.