El 95379, segundo premio de la Lotería del Niño

¡Y ya está aquí el segundo premio! Ha llenado de alegría los corazones de los afortunados poseedores del número 95379 en sus participaciones de la Lotería del Niño, y también sus bolsillos, con la nada desdeñable cifra de 75.000 euros por cada décimo ganador. Los ganadores residen en Murcia, Cartagena, Calasparra, Almería, Barcelona, Cádiz...Los Reyes Magos han dejado hoy regalos para toda la familia, aunque a estos en concreto no les importe si nos hemos portado mejor o peor. Es lo que tiene la suerte: que es totalmente arbitraria.

No temas quedarte sin nada si no has ganado este premio, ya que aún quedan millones de euros por repartir, tanto el esperadísimo primer premio (2.000.000 euros a la serie, 200.000 por décimo) como los reintegros y terminaciones. Recuerda que en este sorteo, aunque reparte menos dinero, tienes más posibilidades de ganar algo que con la famosa Lotería de Navidad. Son muchos quienes han visto recompensada su insistencia (tal y como expresa el eslogan de la campaña de este año) y el haber invertido el pellizco que obtuvieron, ya fuese una pedrea o un reintegro, en la Lotería de Navidad en nuevas participaciones para este sorteo del 6 de enero de la Lotería del Niño.

Si quieres saber de forma rápida y sencilla si eres uno de los ganadores del día de hoy, puedes consultar nuestra lista de premiados o, de forma más rápida aún, usar nuestra herramienta digital para comprobar tu décimo de la Lotería del Niño, que con tan sólo introducir nuestro número y el importe que hemos jugado al mismo nos generará una página estática que nos informará de si hemos ganado uno de los premios y la cuantía del mismo.