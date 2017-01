El 08354, ganador del primer premio de la Lotería del Niño

Se escuchan los gritos de alegría en varios kilómetros a la redonda, los afortunados poseedores de los décimos con el número 08354 impreso, residentes en Valencia, ya saben que han ganado los 200.000 € del primer premio de la Lotería del Niño, con los que afrontarán la cuesta de enero con un optimismo sin precedentes en su vida. Sirviéndonos de la metáfora de la 'cuesta', podríamos incluso afirmar que para ellos será de bajada, y la única preocupación que debe ocupar sus mentes ahora es no acabar derrochando dinero demasiado rápido y sufriendo una aparatosa caída. Si estás entre la gran mayoría que no ha tenido la suerte de ganar este premio, no temas, porque todavía puede tocarte algo, aunque la cuantía sea inferior.

Y es que este 6 de enero se reparten un total de 630 millones de euros, repartidos (obviando el primero anteriormente mencionado) en un segundo premio de 750.000 euros por serie, es decir 75.000 al décimo, y un tercer premio de 250.000 euros por serie, 25.000 al décimo. Además, recuerda que si en la Lotería de Navidad sólo existía un premio de reintegro, 'El Niño' reparte un total de tres: reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio, a la del que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra, y a la del que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.

Si quieres saber de forma rápida y sencilla si eres uno de los ganadores del día de hoy, puedes consultar nuestra lista de premiados o, de forma más rápida aún, usar nuestra herramienta digital para comprobar tu décimo de la Lotería del Niño, que con tan sólo introducir nuestro número y el importe que hemos jugado al mismo nos generará una página estática que nos informará de si hemos ganado uno de los premios y la cuantía del mismo.