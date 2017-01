Ya puedes comprobar tu número de la Lotería del Niño

Mientras esta mañana los más pequeños se encontraban abriendo los regalos que Los Reyes Magos habían dejado debajo del árbol navideño, los adultos vivían emocionados y en directo el Sorteo del Niño 2017. Al igual que los niños, los mayores también viven este día con mucha ilusión, no solo por ver a sus hijos felices, sino por que tienen la esperanza de que la segunda lotería más importante del año les deje un pellizco para vivir mejor.

Nada más comenzar el sorteo, los Niños de San Ildefonso comenzaban a cantar los premios. Uno detrás de otro, como si no hubiera fin. Los agraciados ya han salido a las calles a festejar su premio, pero todavía quedan muchos afortunados que no saben que El Niño les ha tocado porque no han comprobado su décimo adecuadamente. ¿Has comprobado ya tu número? No esperes más y utiliza el comprobador de números que 'La Verdad' pone a disposición de sus usuarios. En cuestión de segundos sabrás si la diosa de la fortuna te ha sonreído. Es muy fácil, solo tienes que poner las cinco cifras de tu boleto y el importe jugado. ¡Mucha suerte! Puedes confiar en los resultados ya que este sistema es totalmente fiable porque se actualiza en tiempo real desde la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

Un total de 630 millones de euros en premios es lo que ha descargado este sorteo por varias comunidades de España. El primer premio está dotado de 2.000.000 millones de euros la serie, el segundo de 750.000 euros y el tercero 250.000 euros. También se reparten premios con las terminaciones de 4,3 y 2 cifras. El Niño es generoso, y sonríe a mucha gente.