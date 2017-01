El primer premio ya tiene dueño

El Gordo de la Lotería del Niño ya ha salido del bombo bajo el número 08354 y ha caído en Valencia. Sin duda, los vecinos de estos municipios se han convertido en la noticia del día por ser los afortunados de comenzar el año con unos cuántos euros más en sus cuentas corrientes. Los medios de comunicación ya se han desplazado hasta allí para conocer de primera mano como se encuentran los ganadores. Lo que sabemos hasta ahora es que las calles están inundadas de alegría y cava por doquier.

Este premio es un alivio para arrancar la cuesta de enero. Un total de 2 millones de euros la serie y 200.000 euros al décimo es lo que reparte el primer premio que ha estado muy bien repartido.

Los que no resultaron afortunados en la Lotería de Navidad han tenido la suerte con el Sorteo del Niño 2017. Este 6 de enero de 2017 quedará marcado en sus memorias para siempre.

El día de Reyes Magos todavía no ha terminado y quizás más de uno tenga su décimo premiado y no lo sepa porque no lo ha comprobado bien. 'La Verdad' pone a disposición de sus lectores un dispositivo especial para comprobar los números de la Lotería del Niño. A tan solo un clic sabrás si tu boleto se encuentra en la lista de premios. Además puedes consultar cualquier información relativa al segundo sorteo más especial del año. ¡Feliz 2017!