Lotería del Niño 2017: Resumen del Sorteo

Los bombos han dejado de girar y el silencio se apodera de la sala mientras los presentes van saliendo. Unos con el gesto amargo mientras miran su décimo y le increpan el que no les muestre las cinco cifras que ellos (ahora) querrían, otros, en puntos muy diferentes de la geografía española, van como flotando por la calle mientras aún no asimilan la feliz noticia: ¡Son ganadores! La Lotería del Niño ha dejado a su paso un reguero de alegrías monetarias que a los afortunados les ayudarán a afrontar el año con optimismo. Y es que el dinero no da la felicidad, claro que no, pero como se suele decir, alguna sonrisa sí que saca. En resumen, la distribución de los premios han quedado tal que así:

El primer premio, que otorga 200.000 euros al décimo, ha sido para el 08354, y ha recaído en la provincia de Valencia

El segundo premio, con 75.000 euros al décimo, ha sido para el número 595379, cuyos afortunados poseedores viven en Murcia, Calasparra, Almería, Cádiz..., entre otras.

El tercer premio, dotado de 20.000 euros por décimo, han querido las bolas que vaya para los bolsillos de quienes contaban en su haber con un décimo con el número 85073, residentes, también, en Valencia.

El resto de agraciados; las terminaciones de cuatro cifras; las de tres cifras; las de dos cifras; y los diferentes reintegros, podéis consultarlos en nuestro especial. O, aún más fácil, usar nuestra herramienta para comprobar décimos de la Lotería del Niño, que de forma rápida y fácil nos mostrará en pantalla si somos uno de los agraciados de la jornada. Basta con introducir las cinco cifras de nuestro décimo y el importe que hemos jugado al mismo para que se genere nuestro resultado. No sólo el premio que hemos ganado, (si hemos tenido esa suerte) si no la cantidad que nos otorga. ¡Mucha suerte a todos!