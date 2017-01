Lotería del Nilo: Comprobar los décimos premiados

¡El Niño ya ha ha venido! Un aluvión de premios se han repartido esta mañana por todo el mapa geográfico gracias al Sorteo del Niño. Concretamente 630 millones de euros repartidos en tres premios principales, terminaciones y reintegros. ¿Te ha tocado algo? ¿A qué esperas para comprobar si tu décimo se encuentra entre los agraciados?

'La Verdad' quiere hacerte este día más fácil y por eso pone a disposición del lector un comprobador de números para saber si El Niño te ha traído algo. Es muy fácil, sólo tienes que poner las cinco cifras que componen tu décimo y el importe jugado. De manera instantánea sabrás cuánto te ha tocado. Este sistema es totalmente fiable ya que se actualiza en tiempo real desde la página web de Loterías y Apuestas del Estado. ¡Mucha suerte!

En caso de haber resultado ganador, ¡enhorabuena!. Esta semana podrás ir a la administración más cercana y cobrar tu premio con el importe de Hacienda descontado. ¿Sabes ya en que vas a invertirlo?

En cualquier caso, que la emoción no pueda contigo y antes de gastarlo, piensa en cuáles son tus prioridades. Desde tapar agujeros, decir adiós a la hipoteca, deudas pendientes, la reparación de tu coche o uno nuevo hasta algún capricho como un viaje con tu pareja para evadirte de la rutina durante unos días. Son tantas las opciones que tienes a tu alcance.

Para los que la diosa de la fortuna no les haya sonreído en este sorteo, que no se den por vencidos, ya que antes o después les tocará. Además, este viernes 6 de enero, casi todos somos afortunados de poder contar con una familia maravillosa y unos amigos, que siempre están ahí para lo que necesites. Este es el verdadero premio, el que no se gasta. ¡Felices Fiestas!