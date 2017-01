¿A qué esperas para comprobar tu décimo de la Lotería del Niño?

Ya estamos a día 6 de enero, lo cual significa muchas cosas alegres: sobras del roscón de anoche, regalos de Reyes que provocan sonrisas, comidas familiares...y, para qué engañarnos, la más esperada de todas (al menos por los adultos): el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. Todos los ojos están puestos en la pequeña bici con ruedines de la peque, sí, y en la ilusión que le ha hecho, pero también en si esos cinco números que llevamos impresos en un décimo cuidadosamente guardado en el bolsillo de la chaqueta acaso coinciden con los que las bolas han querido que sean el esperado Gordo del Niño

O, mejor aún (aunque muchísmo más difícil también), el premio especial al décimo, dotado de una cuantía de 40 millones de euros. Sin embargo, las posibilidades de ganar este premio, que recae en un único décimo mediante la extracción de sus 5 cifras, la serie y la fracción, son tan ínfimas que la gran mayoría de la población ni tan siquiera se lo plantea. El primer premio asciende a 2 millones de euros a la serie, es decir 200.000 al décimo.

El segundo premio otorga a sus ganadores la nada desdeñable cifra de 100.000 euros por décimo. El tercero 25.000 y las terminaciones estarán otorgadas con 350 euros para las de cuatro cifras, 100 euros por décimo las de tres cifras y 40 las de dos.

Si con tanto número temes perderte, no tienes más que usar nuestra herramienta digital para comprobar tus números de la Lotería del Niño, que de forma instantánea te informará de si tu décimo está premiado y la cuantía en cuestión en tal caso. Si no eres uno de los afortunados del día de hoy, no desesperes, recuerda que lo importante es disfrutar de la jornada en familia y con alegría y salud, por tópico que sea.