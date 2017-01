Comprueba tu décimo de la Lotería del Niño sin colas

Contrariamente a la extendida creencia popular, el día 6 de enero no son tres los Reyes Magos que reparte alegría e ilusión por toda España. Eso sí, son solamente tres los que suelen venir a todas las casas y dependen en buena medida (aunque no siempre, a qué engañarnos) de si hemos sido justos o buenos. Pero hay otros tres reyes esta jornada, cuyo criterio es totalmente arbitrario, que se acercarán a un puñado de hogares a repartir felicidad. Impulsados por el azar y un juego matemático carente de leyes basadas en la moral, el primer, segundo y tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño ya se han acercado, lo sepan los afortunados o no, a quienes la Diosa Fortuna ha señalado con el dedo.

Hace relativamente poco tiempo, era tan tradicional como el roscón, los juguetes o el árbol pasar una buena cantidad de tiempo haciendo cola de pie bajo la interperie a la puerta de nuestra administración lotera, mientras los nervios se acumulaban en el estómago e con mirada suplicante pedíamos a los cielos que nuestro décimo tuviese premio. «Aunque sea uno de dos terminaciones», solían implorar esas miradas.

Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, como esta que La Verdad pone a disposición de sus lectores, ni tan siquiera da tiempo a alzar la vista de la pantalla del ordenador para implorar. Apenas nos da tiempo a un murmullo seco en el que susurramos a nuestro fiel ayudante que nos devuelva el resultado que ansiamos. Y es que basta con introducir las cinco cifras de nuestro décimo de la Lotería y el importe que hemos jugado al mismo, presionar en comprobar...¡et voilà! En escasos segundos podemos comprobar nuestro décimo de la Lotería del Niño y, así, conocer si somos uno de los ganadores del día de hoy, además de la cantidad que hemos obtenido, si se diera el caso.