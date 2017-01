Comprueba tu décimo de la Lotería del Niño y líbrate de la cuesta de Enero

Te has pasado. Como todos. Tanto si tuviste extra, como si tienes las pagas prorrateadas, o tienes la frecuente desgracia de estar en paro, miras tu cuenta y te preguntas cómo vas a aguantar hasta el 31 de enero este año. Te has dejado llevar por la alegría navideña y el almuerzo de Nochevieja se estiró hasta la cena, que a su vez se estiró hasta la comida de Año Nuevo. Y luego a toda prisa a por los regalos de Reyes para la familia con los que, tras cuatro horas dando vueltas por un centro comercial y con los pies hinchados y hasta el gorro de tropezarte con tantísimos cientos de personas por los pasillos, igual se te fue un poco la mano con el presupuesto. Encontrar el regalo fue una tarea imposible por lo que a la hora de pagarlo echar cuentas mentales era demasiado esfuerzo. Mejor tragarse la media hora de cola, darle la tarjeta de crédito al dependiente con lo más parecido a una sonrisa que puedes esbozar en esa situación (vamos, una mueca extraña) y salir corriendo de allí.

Ahora a 6 de enero empiezas a plantearte si vas a comer algo más que sopa de sobre durante la última semana del mes. Pero aún tienes una última oportunidad, ¿recuerdas? Ese décimo, ese sagrado y poderoso décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño', que guardas en la cartera. ¿Y si toca? Olvida pesadas colas en administraciones y largas listas con cantidades casi incontables de números impresos en ellas, ¡que estamos en pleno 2016! Desde La Verdad ponemos a tu disposición nuestra herramienta digital para comprobar tu décimo de la lotería del niño, con la que podrás saber en apenas unos instantes si vas a recibir una alegría monetaria por Reyes. Puede que a estos Gaspar, Melchor y Baltasar no les importe si has sido o no bueno, pero lo generoso del azar es precisamente eso. Tan sólo tienes que introducir las cinco cifras de tu décimo y la cantidad que has jugado al mismo (20 euros si era un décimo entero, 10 euros si era a medias...etcétera) para que la página te muestre en pocos segundos si ha cambiado tu suerte.