Comprobar números de la Lotería del Niño a un clic

El 6 de enero, día de los Reyes Magos, se convierte, por excelencia en una cita ineludible para cientos de familias que pasan el día juntos abriendo los regalos debajo del árbol, pero también frente al televisor presenciando el primer sorteo del año. La Lotería del Niño es el mejor regalo para comenzar la dura cuesta de enero que tan dura se les hace a muchas familias.

Este año ha vuelto a dejar un aluvión de premios por toda España, concretamente 630 millones de euros repartido en tres premios principales, aproximaciones y terminaciones. El primer premio ha sido el 08354, el segundo 95379, y el tercero 85073.

Si crees que no has ganado, todavía no rompas tus décimos porque podrías llevarte una grata sorpresa. Es hora de comprobar si nuestro décimo tiene premio. Con el buscador de 'La Verdad' puedes comprobar si tu número ha sido premiado y cuál es el importe obtenido. Es muy fácil solo tienes que poner las cinco cifras que componen su número y el importe jugado. De manera instantánea tendrás los resultados. ¡Mucha suerte!

¡Enhorabuena a los ganadores! Recuerda que el mayor premio es compartirlo.

En caso de no haber resultado agraciado, no te des por vencido, la suerte antes o después llamará a tu puerta. Además no todos los premios son materiales. Piensa en la maravillosa familia que te ha tocado, los amigos que siempre están ahí para aguantarte, tu pareja, tus hijos que siempre consiguen sacarte una preciosa sonrisa. Lo ves, la lotería de una manera u otra siempre toca.