Comprobar la Lotería del Niño: fácil, rápido y a tu alcance

Para este sorteo no se sacan ediciones especiales de las principales cabeceras de periódicos del país. Tampoco hay una sábana de números dispuestos en serie y que es casi incomprensible para cualquiera. Para comprobar la Lotería del Niño sólo hay que tener acceso a internet o una administración de lotería abierta cerca de casa. Lo segundo es algo complicado, a no ser que en tu barrio haya tocado un premio; lo primero es lo más fácil y rápido que encontrarás este festivo seis de enero.

La resaca de la noche de Reyes nos ha hecho madrugar poco hoy y nos hemos perdido el sorteo de la Lotería del Niño. Pero la magia sigue su curso e internet hace que los sueños se hagan realidad a cualquier hora que nos antoje. Sí, te has perdido a los niños de San Ildefonso cantando números al azar, pero no te preocupes, que las televisiones se encargarán de que los veas una y otra vez gritando a viva voz el número de la suerte de hoy.

Ese momento en el que te das cuenta de que en tu poder no está el número que escondía los dos millones de euros a la serie, ese instante en el que guardas la esperanza de, al menos, haber recuperado lo invertido. Pero no cunde demasiado el pánico, porque en la Lotería del Niño apenas hemos gastado unos 15 euros de media -en Murcia, unos 20- por persona.

Pero estos datos no hacen que dejemos de soñar y creamos que se puede empezar el 2017 con buen pie. ¿Por qué no? Tú, que seguiste todos los rituales de la buena suerte en Nochevieja para no dejar la suerte a la tentativa. Te pusiste la ropa interior roja y bebiste champagne con un anillo de oro en el interior de la copa; lo hiciste todo y esperas que hoy la fortuna responda con creces.