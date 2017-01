Comprobar los décimos de la Lotería de Niño, más fácil que nunca

Eran las 12 de la mañana de este día de la Epifanía del Señor cuando los niños de San Ildefonso salían de nuevo en la televisión. Esta vez, lo hacían con el Círculo de Bellas Artes de Madrid como escenario, algunos bombos más y los mismos nervios que hace unas semanas. El Sorteo del Niño ha vuelto a repartir suerte para los que siguen confiando en el azar tras el chasco de la Lotería de Navidad.

En concreto, esta mañana han llovido por toda España un total de 630 millones de euros. Los más empapados por esta lluvia de millones celebran con gozo este comienzo de año de forma insólita. Y es que la Lotería del Niño reparte muchos más premios que la de Navidad, eso sí, menos cuantiosos. Pero eso no le importa a los agraciados de hoy, que son muchos los que pueden decir que los Reyes Magos han venido cargados de fortuna para ellos.

Aunque con la resaca de una noche de regalos y de nervios por la llegada de sus majestades, todavía hay mucha gente que no sabe si es uno de esos afortunados. Todos ellos, ya pueden comprobar la Lotería del Niño en el sencillo buscador que' La Verdad' ha puesto a su disposición. La fortuna o el infortunio está a sólo un par de clics de distancia, ¿te atreves a ser millonario?

Los que decidieron no invertir nada o no destinaron ni un euro en la ilusión de la Lotería del Niño hoy miran a los agraciados y se preguntan si podrían haber ganado algo de haber jugado. Está claro que el que no juega, no gana, y que las ilusiones no se van a hacer realidad si no juegas los 20 euros que vale un décimo de este sorteo. Pero ahora ya es demasiado tarde para preguntarse qué habría pasado, tendrás que esperar al año que viene para redimirte de este error.