Cómo comprobar si el Sorteo del Niño me ha tocado

Los números ganadores de la Lotería del Niño 2017 ya han salido y han provocado lágrimas de alegría a los agraciados que poseían en su poder esos décimos. Este mágico día de Reyes es para disfrutarlo con la familia y los amigos, pero también para comprobar si los Niños de San Ildefonso han recitado las cifras que componen tu boleto. ¿Te ha tocado?

Si todavía no has podido averiguar si tu décimo contiene algún premio, ahora es el momento ideal. A través del comprobador de números de 'La Verdad', podrás averiguar si te ha tocado algún premio e informarte de todo lo que ha dejado elSorteo del Niño. Solo tienes que poner los números de tu boleto y el importe jugado. En cuestión de segundos sabrás si te ha tocado algo y cuánto. Recuerda que esta tarde mismo podrás ir a la administración más cercana y cobrar tu décimo con el importe de Hacienda descontado. Si no te apetece porque prefieres aprovechar el día para celebrar que te ha tocado la lotería y ver como tus hijos disfrutan de sus regalos, puedes ir otro día. Eso sí, no te confíes porque el plazo máximo es de tres meses. Y aquellos premios superiores a 2.500 euros no podrán retirarse en efectivo.

¡Enhorabuena a todos los agraciados! Sin duda, este premio será de gran ayuda para que la cuesta de enero se haga más fácil. ¿Has pensado ya en que gastar tu premio?

A continuación te dejamos una lista con ideas para invertir o gastar.

-Terminar de pagar la hipoteca

-Decir adiós a las deudas

-Cambiar de coche

-Tapar agujeros

-Dejar de trabajar, si tu premio te lo permite

-Donar dinero a una asociación u organización

-Invertir en bolsa o productos financieros

-Dar la vuelta al mundo

-Realizar el viaje de tus sueños

-Renueva tu look

En cualquier caso, lo más recomendable es que sigas con tu vida rutinaria y no dejes de trabajar, ya que el dinero no dura eternamente. Lo importante es vivir mejor sin agobios económicos. Aunque un pequeño capricho no viene mal a nadie.