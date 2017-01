Cómo comprobar los números ganadores de la Lotería del Niño 2017

Los Reyes Magos de Oriente se han portado muy bien y han repartido 630 millones de euros en premios por varios hogares españoles. El Sorteo del Niño ha devuelto la sonrisa a más de uno, y la cuesta de enero se le hará más amena sin duda. Y es que como dice el anuncio de este año, el que insiste en sus sueños, lo consigue.

Eran las 12.00 horas cuando los Niños de San Ildefonso comenzaban a recitar los números premiados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Algunos se encontraban abriendo los regalos que Gaspar, Melchor o Baltasar habían dejado debajo del árbol, otros se encontraban jugando con sus hijos en este día tan mágico, mientras otros se encontraban en el bar o frente al televisor siguiendo el sorteo en directo. De una manera u otra, este día ha sido especial para todos, no solo porque España ha presenciado una lluvia de premios, sino porque en cierto modo, la Lotería ha sonreído a todos.

El primer premio ha dejado 200.000 euros al décimo, el segundo 75.000 euros y el tercero 25.000 euros. Además del pellizco de las terminaciones y reintegros que no está nada mal. Los agraciados no han tardado en salir a las calles para descorchar champán y celebrarlo por todo lo alto.

Si no has podido seguir la lotería en directo, no te preocupes en el especial de 'La Verdad' podrás comprobar si tu décimo números de la Lotería del Niño 2017se encuentra entre los ganadores. No esperes más y compruébalo. ¡Mucha suerte y Feliz Año!

Lista de premios de la Lotería del Niño 2017



Primer premio

xxxxx

2.000.000 €

Segundo premio

750.000 €

xxxx

Tercer premio

xxxxx

250.000 €

Terminaciones de 4 cifras

xxxx

3.500 €

Terminaciones de 3 cifras

xxxxx

1.000 €

Terminaciones de 2 cifras

400€

Reintegro