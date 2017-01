Arnold termina con Trump

Donald Trump ya era el hombre de negocios más famoso de Estados Unidos antes de imponerse a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales. Poseía rascacielos y casinos con su nombre y escribía 'best-sellers' donde plasmaba una filosofía que le ha llevado a conducir las riendas del país más poderoso del planeta. «A veces, parte de alcanzar un acuerdo consiste en denigrar a tus competidores», escribe en 'El arte de la negociación', publicado en 1987. Trump era una presencia constante en los medios gracias, sobre todo, a 'The Apprentice' ('El aprendiz'), un concurso con maneras de 'reality' en el que los participantes pugnaban por ganarse la confianza del magnate. El premio: 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de sus empresas.

El hoy presidente electo abandonó el programa en 2015 para dedicarse de lleno a la campaña electoral. Tuvo frente a las cámaras la mejor escuela para modelar una personalidad avasalladora y entrar en millones de hogares: la final de la primera temporada superó los 28 millones de espectadores. La frase con que eliminaba a los concursantes, 'You're fired!' (estás despedido) forma parte del acervo popular.

Nadie mejor que otro empresario de éxito, Arnold Schwarzenegger, para sucederle al frente del espacio. A sus 69 años, el exgobernador de California debutó el pasado lunes en 'The New Celebrity Apprentice', convertido en juez que dicta el destino de 16 famosos que tratan de complacerle y que destinan el dinero ganado a fines benéficos. Entre ellos, el cantante Boy George, el exjugador de fútbol americano Ricky Williams y estrellas de otros 'realities'. Existía mucho morbo por comprobar qué latiguillo usaría Arnie para mandar a casa a los participantes. Alternó el 'You're terminated!' ('Has terminado') con el 'Hasta la vista, baby', sendos guiños a una de sus películas más memorables, 'Terminator'.

Armado con un puro, Schwarzenegger tuvo como ayudante a su sobrino, el abogado Patrick M. Knapp Schwarzenegger, desempeñando el mismo rol que Ivanka Trump hizo con su padre. Hasta hablaron entre ellos en alemán (con subtítulos). No hubo ninguna mención a Donald Trump, que sigue siendo productor ejecutivo del programa de la NBC, un puesto que muchos ven incompatible con la presidencia del país. La cadena no ha precisado si remunerará al empresario, que en su cuenta de Twitter tachó de «falsas y ridículas» las informaciones de que seguiría vinculado al espacio. Trump se jactó en la campaña electoral de haber ganado 213 millones de dólares desde el lanzamiento de 'The Apprentice'.

«Mi sueño fue siempre América. Vine con los bolsillos vacíos pero llenos de sueños», tuiteó Arnie durante la emisión de un programa llamado a reemplazar una carrera cinematográfica para la que ya es demasiado mayor como héroe de acción.