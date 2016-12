Cinco 'looks' con los que acertarás seguro en estas fiestas

La Navidad se nos ha echado encima, ya hemos cantado villancicos y le hemos hincado un diente al turrón, pero todavía no hemos decidido qué vamos a ponernos para ir a esa fiesta de barra libre cuya entrada nos ha costado un pastizal. No te preocupes, porque en 'La Verdad' hemos pensado recomendarte estos cinco looks que encontrarás en tiendas por unos 30 euros, aproximadamente, o directamente tirando de tu fondo de armario. Ahí van.

El terciopelo

Lo hemos comprobado: las texturas vuelven a triunfar. Y la textura reina en todas las tiendas de moda durante este mes de diciembre es, sin duda, el terciopelo. No te resultará difícil encontrar un vestido corto de terciopelo ajustado, de manga corta, media manga o manga larga. Un 'look' sencillo y elegante para estas navidades, a la par que fácil de combinar con unos tacones de corte salón, una 'blazer' negra y complementos plateados o dorados. Nuestra apuesta es que te dejes llevar por el glamour del color nude, el burdeos o el negro, y te hagas un recogido bajo un poco despeinado: sencilla e informal, pero con mucho estilo.

El brillo se mantiene en el podio

Ya el año pasado empezamos a ver prendas estilo burbuja freixenet. Dorados, plateados, lentejuelas de todos los colores: la cuestión es brillar como una auténtica estrella. Las más escépticas siguen todavía sin una de estas joyas en sus armarios, por eso recomendamos el 'look' brillante para las chicas más atrevidas, esas a las que no les gusta pasar desapercibidas. Eso sí, hay que llevar cuidado para combinar uno de estos monos o vestidos con una americana negra muy básica: se trata de llamar la atención sin recargarnos como un árbol de Navidad. Si optas por este estilo, nuestra recomendación es que lo acompañes de un maquillaje suave: ojos ahumados y brillo de labios. Eso sí: las brillantinas combinan a la perfección con las plataformas más protuberantes.

Reinventar los clásicos

Si ninguna de las opciones anteriores te convence, no te preocupes, siempre existe la posibilidad de tirar de tu fondo de armario. Seguro que tienes muchos clásicos con los que puedes conformarte un estilo fiestero-sencillo. El truco de los clásicos es combinarlos con unos complementos de lo más rompedor. Una camisa de seda puede convertirse en tu mejor aliada con unos pendientes largos y un maquillaje adecuado; o el vestido negro que toda mujer tiene en su armario puede ser la prenda perfecta para esta Nochevieja, si encuentras el collar que se adapte a su tipo de escote.

El body rompedor

Pero sin duda alguna, el clásico que más triunfa para estas navidades es el body. Los hay de todos los estilos, de todos los colores, con transparencias, de terciopelo, de lentejuelas, con mangas asimétricas o sin mangas. Desde aquí te animamos sin un ápice de duda a que te lo pongas con unos slim de talle alto, unos buenos tacones y una chaqueta boomber o blazer ancha. Un estilo casual a la par que fiestero nunca falla.

El verde botella como alternativa

¿Cansada del negro? Tranquila, porque el verde oscuro se presenta como la mejor alternativa para estas fechas. ¿Por qué? Porque en la última temporada se ha consolidado como un color elegante que sienta bien a cualquier tipo de piel y a cualquier tipo de cuerpo. Ya sea para tus complementos o para tus básicos, este verde combina perfectamente con el negro, el nude, un rosa palo y el beige. ¡Más fácil, imposible!